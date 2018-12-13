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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 54 серию онлайн (Видео)

Сериал &quot;Киев днем и ночью&quot; 5 сезон: смотреть 54 серию онлайн (Видео)
09:46 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости культуры: 13 декабря вышла 54 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В 54 серии от 12.12.2018 5 сезона Киев днем и ночью из-за ревности Сэма Юля и Яся остались без работы. Владимирович и Макс пытаются решить проблему с электричеством. А девушки пошли на поиски воды. Паша и его начальница Валя провели вместе вечер. Юля решила разойтись с Сэмом.

Часть 1

Часть 2

 

В "Киев днем и ночью" состоялось полная перезагрузка! В новых сериях появились новые герои. Один из них - Максим "Физрук" Сосновский, уже известный зрителям по "Топ-модель по-украински". Кстати, если в прошлом сезоне на украинском перешел закадровый голос сериалити Костя Войтенко, то в новом "родном языке" заговорили все герои сериалити. В объективе пятого сезона - истории трех подруг, цель которых - покорить Киев. Любовь, дружба, измены и разочарования - сериалити покажет реальную жизнь и реальные проблемы молодежи. Киев днем и ночью 5 сезон 54 серия смотрите онлайн.

В прошлой серии: Юля застукала Сэма и Ясю за поцелуем. Утром девушка обнаружила, что Назар теперь живет с Алиной. Макса ударило током и он потерял сознание, но Назар его спас. Альбина позволила Назару жить с Алиной на Днепровской. Владимирович продолжает упрекать Альбину за продажу агенции. Руководитель рекламного агентства настаивал на освобождении Паши. Юля и Яся начали драться, но Сэм успел их разнять. Алина и Назар планирует, как начать новую жизнь.

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