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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 57 серию онлайн (Видео)

Сериал &quot;Киев днем и ночью&quot; 5 сезон: смотреть 57 серию онлайн (Видео)
09:40 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 18 декабря вышла 57 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В сегодняшней серии: Сэм прострелил ногу бывшему Вали, который по совместительству был шефом Юли и Яси. На Днепровской разгораются ссоры из-за того, что Макс оставил Ясю жить у себя. К Альбине приехал двоюродный брат. Назар не пришел домой, потому что остался следить за Алексом.

Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 56 серию онлайн (Видео)

Сэм приехал в квартиру Алекса, чтобы проверить его состояние. Валя предложила Паше переехать к ней. Владимирович показал Альбине место под их шашлычную. Двоюродный брат Альбины Русик подкатывает к Насте. Назар решил помочь Владимировичу с оформлением документов на новый стартап. Юля разыскивает шефа, чтобы уволиться с работы.

Часть 1

Часть 2

В прошлой серии: Макс и Яся провели ночь вместе. Альбина и Владимирович планируются открыть собственную шашлычную. Паша пытается узнать, кто же тот бывший парень Вали. Настя переживает из-за своего одиночества. Алина, Назар, Сэм и Юля пошли на двойное свидание, когда к ним ворвалась Яся. Макс подумал, что Альбина намекнула Насте на секс в треем с ней и Владимировичем. Сама же Альбина ищет способ утешить одиночество Насти. Ребята из Днепровской решили напугать бывшего Вали. Алина попросилась на работу к Альбине. Яся переехала к Максу. Ребята из Днепровской решили напугать бывшего Вали.

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