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Национальное общество кинокритиков США назвало главный фильм 2018 года

Национальное общество кинокритиков США назвало главный фильм 2018 года
06:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: из открытых источников

Новости культуры: Американские кинокритики назвали главный фильм прошлого года.

Члены Национального общества кинокритиков США выбрали главный фильм 2018 года.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, этой картиной стал "Наездник" китайского режиссера Хлои Чжао.

В фильме речь идет о молодом ковбое Брэди, который вынужден оставить родео после травмы головы. Он возвращается к прошлой жизни и пытается найти в ней смысл.

Согласно имеющейся информации, второе место досталось фильму мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома", а третье — южнокорейской картине Ли Чхан-дона "Пылающий".

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США, Наездник, Хлоя Чжао, Национальное общество кинокритиков.
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