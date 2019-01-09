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BAFTA-2019: Объявлены номинанты

BAFTA-2019: Объявлены номинанты
11:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Британская академия кино и телевидения объявила полный список номинантов на премию BAFTA, которую часто называют "британским Оскаром".

Фаворитом оказалась нашумевшая "Фаворитка", у которой в общей сложности 12 номинаций. Также по количеству номинаций лидируют "Богемская рапсодия", "Человек на Луне", "Рома" и "Звезда родилась" – по 7 номинаций у каждого фильма.

Вообще, список номинантов на BAFTA 2019 какими-либо сюрпризами не отличается и практически полностью повторяет состав номинантов на, например, "Золотой глобус". Завершают список по количеству номинаций "Власть" с Кристианом Бэйлом (6 номинаций), "Черный клановец" (5 номинаций), "Зеленая книга" и "Холодная война" (по 4 номинации). Церемония награждения пройдет через месяц – 10 февраля в Лондоне.

Полный список номинантов:

Лучший фильм

Черный клановец

Фаворитка

Зеленая книга

Рома

Звезда родилась

Лучший британский фильм

Зверь

Богемская рапсодия

Фаворитка

Маккуин

Стэн и Олли

Тебя никогда здесь не было

Лучший анимационный фильм

СуперСемейка 2

Остров собак

Человек-паук: Через вселенные

Лучший режиссер

Черный клановец – Спайк Ли

Холодная война – Павел Павликовский

Фаворитка – Йоргос Лантимос

Рома – Альфонсо Куарон

Звезда родилась – Брэдли Купер

Лучший оригинальный сценарий

Холодная война

Фаворитка

Зеленая книга

Рома

Власть

Лучший адаптированный сценарий

Черный клановец

Сможете ли вы меня простить?

Человек на Луне

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Звезда родилась

Лучшая актриса

Гленн Клоуз – "Жена"

Леди Гага, "Звезда родилась"

Мелисса МакКарти, "Сможете ли вы меня простить?"

Оливия Колман, "Фаворитка"

Виола Дэвис, "Вдовы"

Лучший актер

Брэдли Купер, "Звезда родилась"

Кристиан Бэйл, "Власть"

Рами Малек, "Богемская рапсодия"

Стив Куган, "Стэн и Олли"

Вигго Мортенсен, "Зеленая книга"

Названы номинанты на премию "Золотой глобус-2019"

Лучшая актриса второго плана

Эми Адамс, "Власть"

Клэр Фой, "Человек на Луне"

Эмма Стоун, "Фаворитка"

Марго Робби, "Две королевы"

Рэйчел Вайс, "Фаворитка"

Лучший актер второго плана

Адам Драйвер, "Черный клановец"

Махершала Али, "Зеленая книга"

Ричард Е. Грант, "Сможете ли вы меня простить?"

Сэм Рокуэлл, "Власть"

Тимоти Шаламе, "Красивый мальчик"

Лучшая музыка к фильму

Черный клановец

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Остров собак

Мэри Поппинс возвращается

Звезда родилась

Лучшая работа оператора

Богемская рапсодия

Холодная война

Фаворитка

Человек на Луне

Рома

Лучший монтаж

Богемская рапсодия

Фаворитка

Человек на Луне

Рома

Власть

"Золотой глобус": Названы лучшие актеры

Лучшие декорации

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Фаворитка

Человек на Луне

Мэри Поппинс возвращается

Рома

Лучший дизайн костюмов

Баллада Бастера Скраггса

Богемская рапсодия

Фаворитка

Мэри Поппинс возвращается

Две королевы

Лучший грим и прически

Богемская рапсодия

Фаворитка

Две королевы

Стэн и Олли

Власть

Лучший звук

Богемская рапсодия

Человек на Луне

Миссия невыполнима: Последствия

Тихое место

Звезда родилась

"Золотой глобус": Стали известны лучшие саундтреки

Лучшие спецэффекты

Мстители: Война бесконечности

Черная пантера

Человек на Луне

Первому игроку приготовиться

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

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Кино, Оскар, Номинации, BAFTA, Британский Оскар, BAFTA 2019.
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