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"Пункт назначения" получит продолжение: стали известны новые подробности

&quot;Пункт назначения&quot; получит продолжение: стали известны новые подробности
22:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры: Студия оставляет в тайне любые подробности относительно актерского состава и сюжета перезапуска.

Студия New Line Cinema запустила в разработку перезапуск хоррор-фильма "Пункт назначения". Сценаристы Патрик Мелтон и Маркус Данстэн, которые работали над четырьмя частями "Пилы", собираются написать сценарий к ленте.

Сейчас студия оставляет в тайне любые подробности относительно актерского состава и сюжета перезапуска. В серии фильмов "Пункт назначения" главные герои предусматривают катастрофы и пытаются избежать смерти. Франшиза из пяти лент принесла создателям около 666 миллионов долларов.

Кроме того, актер Девон Сава, который снялся в первой части фильма в 2000 году, 11 января написал в Twitter, что ему интересно будет посмотреть перезагрузку фильма.

 

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"Да-да. Почти каждый фильм "Пункт назначения" с тех пор был очень интересным. Я не могу дождаться перезагрузки. Идея не имеет себе равных, и, вероятно, есть какой-то большой молодой талант, готовый... опередить план смерти", – отметил Девон.

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Все по теме:

Фильмы, Фильм, New Line Cinema, Патрик Мелтон, Перезапуск, Пункт назначения, Маркус Данстэн, Девон Сава.
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