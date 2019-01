"Пункт назначения" получит продолжение: стали известны новые подробности

Студия New Line Cinema запустила в разработку перезапуск хоррор-фильма "Пункт назначения". Сценаристы Патрик Мелтон и Маркус Данстэн, которые работали над четырьмя частями "Пилы", собираются написать сценарий к ленте.

Сейчас студия оставляет в тайне любые подробности относительно актерского состава и сюжета перезапуска. В серии фильмов "Пункт назначения" главные герои предусматривают катастрофы и пытаются избежать смерти. Франшиза из пяти лент принесла создателям около 666 миллионов долларов.

Кроме того, актер Девон Сава, который снялся в первой части фильма в 2000 году, 11 января написал в Twitter, что ему интересно будет посмотреть перезагрузку фильма.

If they don’t bring back @DevonESawa I don’t want anything to do with it https://t.co/86LoTqqdFu

— Cyndi (@Cyndifferous) 11 января 2019 г.