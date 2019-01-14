Умер режиссер театра и кино Евгений Радомысленский

Новости культуры: Евгений Радомысленский умер в возрасте 83 лет.

В воскресенье, 13 января, оборвалась жизнь российского актера и режиссера Евгения Радомысленского. Печальное известие сообщила коллега режиссера Ирина Сухолет.

"Очень тяжело. Он 25 лет возглавлял кафедру актёрского мастерства и, казалось, так будет всегда", — отметила она.

Радомысленский работал в театре имени Моссовета и "Современнике". Насколько известно, он поставил более 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны и Белграда.

Напомним, В США скончался известный голливудский звукорежиссер, обладатель трех Оскаров (в том числе за легендарную "Матрицу") Грегг Рудлофф.