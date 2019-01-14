Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Лукашенко о конфликте на Донбассе: Это недоразумение надо заканчивать
Лукашенко о конфликте на Донбассе: Это недоразумение надо заканчивать
Теннисистка Ястремская, которая установила личный рекорд в рейтинге WTA (Фото)
18-летняя Ястремская - надежда украинского тенниса
Крещение Господне 2019: какого числа купаться, традиции
Крещение Господне 2019: какого числа купаться, традиции

Умер режиссер театра и кино Евгений Радомысленский

Умер режиссер театра и кино Евгений Радомысленский
14:15 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Евгений Радомысленский умер в возрасте 83 лет.

В воскресенье, 13 января, оборвалась жизнь российского актера и режиссера Евгения Радомысленского. Печальное известие сообщила коллега режиссера Ирина Сухолет.

"Очень тяжело. Он 25 лет возглавлял кафедру актёрского мастерства и, казалось, так будет всегда", — отметила она. 

Покойного американского певца сделали педофилом

Радомысленский работал в театре имени Моссовета и "Современнике". Насколько известно, он поставил более 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны и Белграда.

Напомним, В США скончался известный голливудский звукорежиссер, обладатель трех Оскаров (в том числе за легендарную "Матрицу") Грегг Рудлофф.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актер, Режиссер, Смерть режиссера, Евгений Радомысленский, Умер Евгений Радомысленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы на 14 января: что категорически нельзя делать в Васильев день
02 Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
03 День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления
04 Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
05 Гороскоп на сегодня, 14 января 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
У берегов Крыма произошло землетрясение
У берегов Крыма произошло землетрясение
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.01 - 13.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь