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Умер легендарный голливудский звукорежиссер Грегг Рудлофф

Умер легендарный голливудский звукорежиссер Грегг Рудлофф
21:19 Сегодня Телеграф strana.ua Фото из открытых источников

Новости культуры: В США скончался известный голливудский звукорежиссер, обладатель трех Оскаров (в том числе за легендарную "Матрицу") Грегг Рудлофф.

Ему было 63 года.

Правоохранители склоняются к тому, что это было самоубийство, но точная причина смерти станет известна после вскрытия.

Известно, что за свою карьеру Грегг Рудлофф поработал более чем над 200 фильмами. Среди его работ - проекты "Идеальный шторм", "Операция Арго", совместные с Клинтом Иствудом фильмы "Флаги наших отцов" (2006) и "Снайпер" (2014), а также "Матрица", "Безумный Макс: Дорога ярости" и другие.

Напомним ранее, что скончался легендарный редактор журнала Vogue.

Бабс, которая работала в журнале около 25 лет, умерла в городе Рай в штате Нью-Йорк в понедельник, 7 января.

По словам действующего редактора Vogue USA Анны Винтур, работа Бабс Симпсон в глянце стала настоящим прорывом для своего времени.

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Оскар, Самоубийство, Скончался, Умер, Звукорежиссер, Альманах-2019, Грегг Рудлофф, Матрицы.
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