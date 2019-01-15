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Анджелина Джоли и Леди Гага поборются за одну роль в кино

Анджелина Джоли и Леди Гага поборются за одну роль в кино
10:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Две звезды претендуют на один и тот же проект.

Ни года без фильма об исторической личности. Пока оскароносная Анджелина Джоли набирается сил после тяжелого бракоразводного процесса, Леди Гага празднует успех своей музыкальной драмы "Звезда родилась". Недавно стало известно, что дороги двух актрис пересеклись в биографическом проекте о египетской царице Клеопатре: издание The Daily Star поделилось информацией, что звезды поборются за главную роль в фильме.

Инсайдер из студии Sony рассказал порталу, что сейчас создатели рассматривают кандидатуру Леди Гаги на роль легендарной правительницы. При этом изначально фавориткой студии была Анджелина Джоли, с которой переговоры велись не первый год. "Элизабет Тейлор в роли Клеопатры в 1963 году зарекомендовала себя как королева Голливуда. Есть все основания полагать, что актриса, которая в этот раз примерит исторический образ, получит столь же высокую оценку в киноиндустрии", – заверил анонимный источник. 

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Студия Sony никак не комментирует соперничество двух актрис, но, по слухам, и Анджелине, и Гаге придется пройти прослушивание. Для звезд их уровня это довольно редкое явление. Новый фильм о царице Клеопатре инсайдер описал как "грязный, кровавый политический триллер, рассказанный с феминистской точки зрения". Пока остается гадать, кто лучше подойдет на эту роль: признанная красавица Голливуда Анджелина Джоли, в чьей фильмографии уже есть роли царских особ, или популярная ныне у критиков восходящая звезда Леди Гага.

 Как сообщалось ранее, Голливудская актриса Анджелина Джоли намекнула, что в будущем может пойти в политику. В интервью программе Today на радио ВВС она сказала, что 20 лет назад исключила бы такой вариант, но теперь уже не так категорична.

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Леди Гага, Анджелина Джоли, Кино, Роль в кино, Роль Клеопатры.
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