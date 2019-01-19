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Мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" теперь в Китае (Видео)

Мультфильм &quot;Украденная принцесса: Руслан и Людмила&quot; теперь в Китае (Видео)
08:26 Сегодня Телеграф www.facebook.com Фото: facebook.com

Новости культуры: Анимационный фильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" на экранах кинотеатров Китая.

Украинский анимационный фильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" стал первым украинским фильмом который выходит на экраны Китая.

18 января стартовал прокат ленты для жителей Поднебесной. Локальный трейлер картины опубликовали на странице FILM.UA Group и студии Animagrad на Фейсбук.

Мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" превратят в театральную постановку

Мультфильм, вышедший на экраны 7 марта 2018 года, стал рекордсменом кассовых сборов среди фильмов украинского производства, был продан в 50 с лишним стран мира и на сегодняшний момент собрал в общей сложности около $5 млн., став самым кассовым фильмом украинского производства во времена независимой Украины.

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Все по теме:

Китай, Фильм, Прокат, Трейлер, Анимация, Украденная принцесса: Руслан и Людмила, FILM.UA Group, Animagrad.
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