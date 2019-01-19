Мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" теперь в Китае (Видео)

Новости культуры: Анимационный фильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" на экранах кинотеатров Китая.

Украинский анимационный фильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" стал первым украинским фильмом который выходит на экраны Китая.

18 января стартовал прокат ленты для жителей Поднебесной. Локальный трейлер картины опубликовали на странице FILM.UA Group и студии Animagrad на Фейсбук.

Мультфильм, вышедший на экраны 7 марта 2018 года, стал рекордсменом кассовых сборов среди фильмов украинского производства, был продан в 50 с лишним стран мира и на сегодняшний момент собрал в общей сложности около $5 млн., став самым кассовым фильмом украинского производства во времена независимой Украины.