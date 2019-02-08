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Бонд 25: "вероятная" девушка агента 007

Бонд 25: &quot;вероятная&quot; девушка агента 007
16:42 Сегодня Телеграф popcornnews.ru/ Фото: facebook.com

Новости культуры: Каст фильма "Бонд 25" могут пополнить сразу две популярные актрисы – Эмма Стоун и Дакота Джонсон.

Когда речь заходит о бондиане, все внимание поклонников в первую очередь приковывает имя актера, играющего агента 007, а следом – девушка Бонда и другие женские персонажи, в роли которых обязаны быть самые красивые, яркие и талантливые. 

Итальянское издание SassiLive сообщило читателям, что съемки новой части бондианы начнутся в апреле этого года и пройдут в Италии. Оно также заявило, что Эмма Стоун и Дакота Джонсон будут "вероятными" звездами новых приключений агента 007 и присоединятся к прошлой девушке Бонда Леа Сейду. Этот слух не подтвержден и довольно подозрителен, так как для серии фильмов о Джеймсе Бонде не свойственно снимать в одной картине сразу нескольких популярных голливудских красавиц. Плюс к этому Стоун собирается сниматься в сиквеле "Зомбиленда", а Джонсон присоединится к Кейси Аффлеку в ленте The Friend – так что, вероятно, им будет не до съемок в бондиане вовсе. Слухи также говорят о кандидатуре звезды "Богемской рапсодии" Рами Малеке на роль злодея в фильме.

Известный сериал продлили на несколько сезонов

Какие бы новые знаменитости не примкнули к актерскому составу, ожидается, что к роли М вернется Рэйф Файнс, к образу Кью – Бен Уишоу, а к роли Мисс Манипенни – Наоми Харрис. Дата премьеры двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде назначена на 13 февраля 2020 года.

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Голливуд, Кино, Бонд, Бондиана, Агент 007, Бонд 25.
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