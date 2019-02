"Холодное сердце 2": Disney показала первый тизер-трейлер мультфильма (Видео)

Новости культуры: Поклонники ждали шесть лет, и вот – свершилось: студия Disney представила дебютный тизер-трейлер продолжения полюбившегося всем "Холодного сердца".

Двухминутный ролик без единой реплики умудрился не дать никаких намеков на сюжет картины, но показал зрителям уже знакомых героев и мельком продемонстрировал новых.

Судя по видео, за последние шесть лет Эльза далеко продвинулась в развитии своих способностей. В начале ролика она пытается покорить бушующий океан. Неясно, удалось ли ей это, и будет ли сцена иметь особое значение для сюжета.

Кстати о сюжете: создатели не раскрыли ни единой детали, по которой можно было бы понять, с кем и с чем герои столкнутся на этот раз. Зрителям показали Анну, Кристоффа, оленя Свена и красочные локации. На пару секунд в трейлере мелькнул новый женский персонаж, и пока остается гадать, кем он окажется. Напомним, в какой-то момент фанаты "Холодного сердца" стали требовать от создателей подарить Эльзе не возлюбленного, а возлюбленную.

Официальный постер мультфильма украсила яркая голубая снежинка на черном фоне.

Можно не сомневаться, что анимационная составляющая сиквела будет на уровень выше оригинала, но как себя покажет сюжет, станет ясно в ноябре 2019 года. Тогда же зрители и узнают, сумеет ли "Холодное сердце 2" представить песню лучше, чем Let It Go.