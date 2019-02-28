Появился трейлер второго сезона сериала "ОА" от Netflix

Новости культуры: Во втором сезоне, судя по трейлеру, будет не меньше тайн и путешествий по измерениям. Премьера второго сезона "ОА" пройдет на Netflix 22 марта.

Премьера второго сезона "ОА" пройдет на Netflix 22 марта.

Поклонники странных и мистических проектов стримингового сервиса Netflix наконец-то дождались второй сезон сериала "ОА". В сети уже появился трейлер второго сезона проекта. За сценарий шоу отвечает Брит Марлинг, которая также исполняет и главную роль в "ОА".

Отметим, что первый сезон рассказывал историю Прерии Джонсон, которая возвращается спустя семь лет к своей семье. Перед исчезновением девушка была незрячей, а вернулась с отличным зрением. Что с ней произошло за это время — никто не знает, а сама Джонсон утверждает, что все это время была поблизости.

Как сообщалось ранее, Смерть Мистик / Рэйвен в исполнении Дженнифер Лоуренс в грядущем "Темном фениксе" и так была, в общем-то, секретом Полишинеля, но создатели фильма пошли на беспрецедентный шаг – просто так взяли и показали гибель одной из главных героинь франшизы в новом трейлере.