Официально: "Бруклин 9-9" продлили на 7 сезон

Канал NBC продлил сериал на седьмой сезон, о чем стало известно в минувший четверг.

Представители NBC Entertainment в официальном обращении заявили следующее: "Это была одна из самых больших радостей для нашего канала – дать сериалу "Бруклин 9-9" вторую жизнь. Мы поздравляем Дэниела Гура и Майкла Шура, замечательный актерский состав и прекрасную съемочную группу с продлением шоу на следующий сезон". Первоначально производством занимался канал Fox, однако из-за падения рейтингов руководство закрыло сериал после пятого сезона, а затем передало права на него NBC. Выкупать сериал было рискованно, но оправданно, потому что уже скоро каждый эпизод стал собирать у экранов по 3,9 млн человек, на миллион больше, чем раньше.

Seven, baby! That’s right! Season 7 coming from ⁦⁦@nbcbrooklyn99⁩ 77! er, I mean 99! Either way, we’re thrilled. #Brooklyn99 pic.twitter.com/z4ag06zaYf

— Dirk Blocker (@DirkBlocker) 28 февраля 2019 г.