Стало известно, что Эван Питерс не вернется в новом сезоне "Американской истории ужасов"

Новости культуры: Эван Питерс сам подтвердил свое отсутствие в будущих сериях шоу.

Он покорил зрителей в образе Тейта Лэнгдона в первом сезоне "Американской истории ужасов" ("Дом-убийца"), был хорошим парнем во втором ("Психбольница") и психопатом в пятом ("Отель"). Зрители уже раздумывали над тем, какую роль Эван Питерс сыграет в девятом сезоне шоу, как выяснилось, что актер отказался от участия в съемках. Неизвестно, надолго ли Питерс решил взять перерыв, но поклонникам придется смириться с мыслью, что в новом сезоне "Американской истории ужасов" его не будет.

Этого стоило ожидать, учитывая его интервью в недавнем выпуске издания GQ. В марте звезда "Людей Икс" признался, что устал от мрачных ролей, которые год за годом ему приходилось играть в сериале.

Here is the video where Evan Peters told me he will not be returning to American Horror Story. This is the first time in nine seasons he will not be part of the show! #AHS pic.twitter.com/Eb30bXzMFR — crldsnts (@CandidlyCarlo) 2 апреля 2019 г.

"Думаю, у меня произошло полное выгорание. Так что я собираюсь сделать перерыв, перестроиться, расслабиться, снова вернуться к пониманию того, что я действительно хочу. Не то чтобы мне не нравилось играть ни одну из этих ролей — это именно то, что я хотел делать. Но это был мгновенный разгон от ноля до ста. А сейчас я хочу сосредоточиться на музыке", — заявил Эван.

Поклонники еще увидят актера в этом году в образе мутанта Ртути в "Людях Икс: Темный Феникс". Пока неизвестно, будет ли и дальше Питерс играть полюбившегося всем персонажа, поскольку сделка между студиями Disney и Fox уже вступила в силу. Что касается девятого сезона "Американской истории ужасов", единственными подтвержденными актерами на данный момент являются Эмма Робертс, с которой Эван недавно расстался после семи лет отношений, и спортсмен Гас Кенуорти.