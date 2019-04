Стало известно, что Эван Питерс не вернется в новом сезоне "Американской истории ужасов"

Он покорил зрителей в образе Тейта Лэнгдона в первом сезоне "Американской истории ужасов" ("Дом-убийца"), был хорошим парнем во втором ("Психбольница") и психопатом в пятом ("Отель"). Зрители уже раздумывали над тем, какую роль Эван Питерс сыграет в девятом сезоне шоу, как выяснилось, что актер отказался от участия в съемках. Неизвестно, надолго ли Питерс решил взять перерыв, но поклонникам придется смириться с мыслью, что в новом сезоне "Американской истории ужасов" его не будет.

Этого стоило ожидать, учитывая его интервью в недавнем выпуске издания GQ. В марте звезда "Людей Икс" признался, что устал от мрачных ролей, которые год за годом ему приходилось играть в сериале.

Here is the video where Evan Peters told me he will not be returning to American Horror Story. This is the first time in nine seasons he will not be part of the show! #AHS pic.twitter.com/Eb30bXzMFR

