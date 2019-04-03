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Стало известно, что Эван Питерс не вернется в новом сезоне "Американской истории ужасов"

Стало известно, что Эван Питерс не вернется в новом сезоне "Американской истории ужасов"
11:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Эван Питерс сам подтвердил свое отсутствие в будущих сериях шоу.

Он покорил зрителей в образе Тейта Лэнгдона в первом сезоне "Американской истории ужасов" ("Дом-убийца"), был хорошим парнем во втором ("Психбольница") и психопатом в пятом ("Отель"). Зрители уже раздумывали над тем, какую роль Эван Питерс сыграет в девятом сезоне шоу, как выяснилось, что актер отказался от участия в съемках. Неизвестно, надолго ли Питерс решил взять перерыв, но поклонникам придется смириться с мыслью, что в новом сезоне "Американской истории ужасов" его не будет.

Этого стоило ожидать, учитывая его интервью в недавнем выпуске издания GQ. В марте звезда "Людей Икс" признался, что устал от мрачных ролей, которые год за годом ему приходилось играть в сериале. 

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"Думаю, у меня произошло полное выгорание. Так что я собираюсь сделать перерыв, перестроиться, расслабиться, снова вернуться к пониманию того, что я действительно хочу. Не то чтобы мне не нравилось играть ни одну из этих ролей — это именно то, что я хотел делать. Но это был мгновенный разгон от ноля до ста. А сейчас я хочу сосредоточиться на музыке", — заявил Эван.

Поклонники еще увидят актера в этом году в образе мутанта Ртути в "Людях Икс: Темный Феникс". Пока неизвестно, будет ли и дальше Питерс играть полюбившегося всем персонажа, поскольку сделка между студиями Disney и Fox уже вступила в силу. Что касается девятого сезона "Американской истории ужасов", единственными подтвержденными актерами на данный момент являются Эмма Робертс, с которой Эван недавно расстался после семи лет отношений, и спортсмен Гас Кенуорти.

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