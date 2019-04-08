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Секреты Квентина Тарантино: Интересные факты о фильмах легендарного режиссера (Фото)
Криминальное чтиво, Бешеные псы, От заката до рассвета. Что эти три названия означают для вас? Если они вообще ничего не значат, значит, у вас есть несколько фильмов, чтобы наверстать упущенное. Эти три фильма одни из величайших фильмов одного из величайших режиссеров всех времен: Квентина Тарантино. Этот уникальный режиссер хорошо известен своими странными сюжетами и знаковыми актерами, но в Тарантино есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Продолжайте читать, чтобы обнаружить некоторые из скрытых секретов, которые Тарантино скрывает во многих своих фильмах.
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