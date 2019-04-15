"Игра престолов": как сериал "перевернул" реальный мир

Новости культуры: В эти выходные стартовал последний восьмой сезон "Игры престолов". Прощаться с сериалом фанатам будет не легко, ведь проект совершил революцию в своей нише.

Первая серия первого сезона культового многосерийного фентези появилась в апреле 2011 года. С тех пор весь мир погрузился параллельный мир, в котором драконы служат людям, а ради места на престоле совершаются войны. И нет исключительно хороших персонажей, и каждый зритель сможет увидеть простоту каждого героя.

Но особенность сериала состоит не только в сочетании людей и фантастических тварей. Созданная по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина, эта история спровоцировала ряд новшеств, которые смогли перевернуть индустрию телевидения. Чтобы добиться зрелищной картинки, создателям проекта довелось вложить 5 миллионов долларов. И это была лишь первая серия первого сезона. С каждым сезоном стоимость одной серии возрастала. И к 10 сезона один эпизод стоил команде авторов примерно 10 миллионов. Бюджет финального сезона побил собственный рекорд телешоу - 15 миллионов за серию.

Дороже всего в этом проекте - это спецэффекты. Одним из ярких примеров качественных "фокусов" с монтажом и компьютерной графикой поделилась команда "Игры престолов". С помощью профессиональных художников в виртуальном пространстве "строятся" целые города, бушует стихия и возрождается армия. Вот, куда уходит основная масса денег - на зрелищность!

Странно, но сами создатели переживали, "выстрелит" ли их идея и будет ли продолжение. Никто точно не понимал, насколько проект достоин внимания публики. Благодаря такой кропотливой работе и полнейшей отдаче актеров на площадке творцам удается удержать зрителя и вовлечь в фантастическую историю еще больше. Поклонники с нетерпением ожидают следующий эпизод, чтобы насладится полетом драконов и битвой ходаков. А дальше в индустрии телешоу рождается новая любовь - любовь к жанру "темное фентези". И это во время популярности "Карточного домика".

Народная и всемирная популярность проекта сигнализирует рынку о том, что пора зарабатывать на "Игре престолов". Начиная с одежды и заканчивая путешествиями, герои фантастического романа начинают захватывать реальный мир. Одна из популярных компаний выпускает серию кроссовок под стиль сериала. А распространенный бренд печенье даже выпустил видео под музыкальный мотив телешоу, в котором из печенек вырастают знакомые образы "темного" мира.

В странах, где проходили съемки эпизодов, начинают расти доходы в туристической отрасли. Власти Хорватии и Испании чуть ли не молятся на команду сериала. К примеру, за две недели работы съемочной группы на территории Испании подняли бюджет локального туризма на 15%. В процессе работы над сезонами "Игры престолов" локации для съемок переносились от Северной Ирландии до Мальты, от Исландии до США. Сложно представить, сколько еще заработают туристические компании на экскурсиях, к примеру, "По пути Дейенерис" или "Об Джоне Сноу и его воскрешении".

История, родившаяся из "Песни Льда и Огня", помогла сколотить состояние всемирно известной платформе Amazon. Здесь можно приобрести от носков в стиле вездесущего Сноу до копии украшения Дейенерис стоимостью почти 3 тысячи долларов. И популярность на товары с "престольным" мотив не падает до сих пор. А самое необычно задумкой по раскрутке финального сезона шоу стала акция по поиску тронов. Шесть Железных тронов было разбросано по всему миру. И фанаты нашли их все. Это может означать лишь одно - "Игра престолов" стала культовым сериалом и целой жизнью для многих поклонников фентези.

Создатели не обошли и классический вариант по поддержке популярности своего творения. В Белфасте, Северная Ирландия, открыли площадку для туристов. Гости смогут увидеть реквизиты, которые использовались во время съемок эпизодов, а также сфотографироваться с самым известным в мире драконом Дрогоном, побывать в зале "Фиолетовой свадьбы" и, конечно же, увидеть тот самый Железный трон. 19 мая планируется выход заключительной серии последнего, 8 сезона культового сериала.