"Игра престолов": Чего ожидать от 2 серии 8 сезона (Видео)

Новости культуры: Новые промо-кадры эпизода уже в Сети.

Телеканал HBO 15 апреля выложил в сеть трейлер второго эпизода восьмого сезона "Игры престолов" под названием Death has many faces ("Смерть имеет много лиц"). Сегодня же, 18 апреля, создатели сериала обнародовали новые промо-кадры будущего эпизода. Премьера второй серии состоится 21 апреля в США и 22 апреля в Украине.

2 серия сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 21 апреля 2019 года и в ночь на 22 апреля ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов - OLL.TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Второй эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 58 минут.

Создатели сериала "Игра престолов" в тизере рассказывают, как во втором эпизоде семья Старков вспоминает бесчинства семьи Ланнистеров, показывая этим свое недоверие и некоторое пренебрежение к братьям Тириону и Джейми Ланнистерам, которые прибыли в Винтерфелл. В то же время в стенах замка на севере Вестероса Джон Сноу вместе со своими собратьями готовится к наступлению Короля Ночи с армией белых ходоков. Тормунд, друг Джона Сноу, говорит, что они придут "Завтра к восходу солнца" (Before the sun comes up tomorrow).

18 апреля на сайте канала HBO также появились новые промо-кадры второго эпизода 8 сезона "Игры престолов ".