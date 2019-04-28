Звезда "Игры престолов" показал тайный склад с реквизитами популярного сериала (Видео)

Ведущий программы "60 минут" Андерсон Купер попал в рай для всех фанатов "Игры престолов" - склад с реквизитом сериала в Белфасте в Северной Ирландии. Экскурсию по местности для телеведущего провел Кит Харингтон. В ролике можно увидеть фамильный меч Старков "Лед", арбалет, из которого Тирион Ланнистер убил своего отца Тайвина, десятки муляжей трупов, лошадей и драконов, шлем Сандора Клегана ака Пес… и даже отрубленную голову Неда Старка, которого в сериале сыграл Шон Бин.