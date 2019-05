Вышел первый трейлер трогательного фильма "Глазами собаки" (Видео)

Новости культуры: Этой осенью выйдет новый фильм о собаке по кличке Энцо и ее невероятной любви к гонкам.

Кинокартина с оригинальным названием Art of Racing in the Rain выйдет в украинский прокат 27 сентября 2019 года под названием "Глазами собаки".

20th Century Fox показала первый трейлер будущей комедийной драмы, которая является экранизацией одного из самых известных романов Гарта Стайна под названием Art of Racing in the Rain. "Искусство дождевой гонки" - истории, написанной от имени Энцо, названного так в честь известного конструктора и гонщика Энцо Феррари.

Лента, снятая Саймоном Кертисом выйдет в украинский прокат под названием "Глазами собаки". Невероятно трогательная история мира глазами Энцо стала третьей экранизацией романа Гарта Стайна из своеобразного цикла "Жизнь и цель собаки" и "Путешествие собаки".

Энцо расскажет нам о жизни Дэнни Свифта, гонщика и представителя отдела по работе с клиентами в дилерском центре BMW в Сиэтле. О своей вере в монгольскую легенду о том, что собака после смерти может переродиться в человека. Умный пес Энцо любит смотреть спортивные каналы по телевизору, и разделяет страсть своего хозяина и друга Дэнни. А еще помогает своему двуногому, как только может.