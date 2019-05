Ожидаемый выход фильма "Еж Соник" перенесли на февраль (Видео)

Как сообщил он на своей странице в Twitter, картина выйдет на экраны 14 февраля 2020 года.

"Нужно больше времени, чтобы сделать Соника таким, как надо", - написал Фаулер. Изначально фильм должен был выйти в ноябре этого года.

Ранее недовольство внешним видом Соника выразили фанаты. Кроме того, раскритиковал внешний вид ежа также бывший глава Sonic Team Юдзи Нака. Он считал странным, что ежа лишили перчаток, а также отмечает странные пропорции тела персонажа.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76

— Jeff Fowler (@fowltown) 24 мая 2019 г.