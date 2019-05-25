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Ожидаемый выход фильма "Еж Соник" перенесли на февраль (Видео)

Ожидаемый выход фильма "Еж Соник" перенесли на февраль (Видео)
13:50 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Режиссер фильма "Еж Соник" Джефф Фаулер заявил о переносе выхода фильма.

Как сообщил он на своей странице в Twitter, картина выйдет на экраны 14 февраля 2020 года.

"Нужно больше времени, чтобы сделать Соника таким, как надо", - написал Фаулер. Изначально фильм должен был выйти в ноябре этого года.

Ранее недовольство внешним видом Соника выразили фанаты. Кроме того, раскритиковал внешний вид ежа также бывший глава Sonic Team Юдзи Нака. Он считал странным, что ежа лишили перчаток, а также отмечает странные пропорции тела персонажа.

Список всех фильмов Disney, которые выйдут до 2027 года

Ранее мы сообщали о том, какие фильмы выйдут летом 2019 года. Cамый ожидаемый фильм этого года уже успел заработать свыше 2,6 миллиардов долларов в прокате и вплотную подобраться к рекорду "Аватара" (да, речь идет о "Мстителях: Финал"), но это не означает, что летний сезон обойдется без блокбастеров. От целой серии новинок Disney до пошумевшего в Каннах "Рокетмен" - вспоминаем 15 самых ожидаемых фильмов лета-2019.

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Дата выхода, Еж Соник, Фильм перенесли.
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