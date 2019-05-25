Ожидаемый выход фильма "Еж Соник" перенесли на февраль (Видео)

Новости культуры: Режиссер фильма "Еж Соник" Джефф Фаулер заявил о переносе выхода фильма.

Как сообщил он на своей странице в Twitter, картина выйдет на экраны 14 февраля 2020 года.

"Нужно больше времени, чтобы сделать Соника таким, как надо", - написал Фаулер. Изначально фильм должен был выйти в ноябре этого года.

Ранее недовольство внешним видом Соника выразили фанаты. Кроме того, раскритиковал внешний вид ежа также бывший глава Sonic Team Юдзи Нака. Он считал странным, что ежа лишили перчаток, а также отмечает странные пропорции тела персонажа.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) 24 мая 2019 г.

Ранее мы сообщали о том, какие фильмы выйдут летом 2019 года. Cамый ожидаемый фильм этого года уже успел заработать свыше 2,6 миллиардов долларов в прокате и вплотную подобраться к рекорду "Аватара" (да, речь идет о "Мстителях: Финал"), но это не означает, что летний сезон обойдется без блокбастеров. От целой серии новинок Disney до пошумевшего в Каннах "Рокетмен" - вспоминаем 15 самых ожидаемых фильмов лета-2019.