Афиша самых ожидаемых ожидаемых фильмов лета-2019 (Видео)

Новости культуры: Мы подготовили для вас подборку новых фильмов, которые выйдут летом 2019 года.

Cамый ожидаемый фильм этого года уже успел заработать свыше 2,6 миллиардов долларов в прокате и вплотную подобраться к рекорду "Аватара" (да, речь идет о "Мстителях: Финал"), но это не означает, что летний сезон обойдется без блокбастеров. От целой серии новинок Disney до пошумевшего в Каннах "Рокетмен" - вспоминаем 15 самых ожидаемых фильмов лета-2019.

Годзилла 2: Король Монстров - 30 мая

Одна из самых старых кинофраншиз мира (но, к сожалению, далеко не самая прибыльная) продолжается очередным эпичным противостоянием. Сюжет нового фильма разворачивается вокруг героических усилий сотрудников крипто-зоологического агентства "Монарх", столкнувшихся с целым дивизионом монстров колоссальных размеров, а именно – могучим Годзиллой, вступившим в конфликт с Мотрой, Роданом и своим самым заклятым врагом, трехголовым Кингом Гидорой. Когда эти три древнейших супервида, считавшихся обычными мифами, восстают из небытия, они вступают в схватку за превосходство, ставя на кон сам вопрос существования человечества.

Тайная жизнь домашних животных 2 - 30 мая

Продолжение мультфильма о Максе и его друзьях. Пока их хозяева на работе, домашних питомцев ждут новые забавные и опасные приключения на улицах Нью-Йорка.

Рокетмен - 6 июня

Элтон Джон, вместе с Тэроном Эджертоном и Ричардом Мэдденом представляя "Рокетмен" в Каннах, откровенно плакал – настолько, говорят, удачным получился фильм, презентованный на Каннском кинофестивале вне конкурса. "Рокетмена", историю о становлении будущего поп-короля Элтона Джона в обрамлении мюзикла, уже называют "убийцей “Богемской рапсодии”". Вряд ли, однако, "Рокетмен" сможет повторить кассу байопика Фредди Меркьюри - ведь у фильма об Элтоне Джоне возрастной рейтинг намного выше (18+), а из-за ЛГБТ-тематики в прокат во многих странах "Рокетмен" рискует попросту не попасть (привет Китаю с его вторым по величине после США кинорынком).

Темный Феникс - 6 июня

Завершение истории вселенной Людей Икс в нынешнем ее варианте – студии Fox, успешно перезапустившей Икс-Мэнов с Джеймсом МакЭвоем, Майклом Фассбендером и Дженнифер Лоуренс в главных ролях, больше нет, и Люди Икс отправятся в родные пенаты (читай Marvel), так что нынешнюю вселенную X-Men придется принести в жертву на алтарь исторической сделки Disney-Fox. И да – один из главных героев "Темного Феникса" умрет, а остальным обеспечат окончательный финал без вопросов.

ЛВЧ: Интернэшнл - 12 июня

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам в исполнении Тора и Валькирии (то есть, просим прощения, Криса Хемсворта и Тессы Томпсон) предстоит противостоять, – шпион в их рядах.

За мечтой – 20 июня

Музыкальная драма (набирающий, судя по всему, стремительную популярность жанр) с Эль Фаннинг в главной роли о девушке из маленького городка, которая мечтает о славе. Наконец, шанс обрести такую славу предоставляется главной героине – ей предстоит участвовать в национальном конкурсе и побороться за шанс добиться всего.

История Игрушек 4 - 20 июня

История игрушек не заканчивается даже тогда, когда их владелец отправился в колледж – теперь у Базза, Вуди, Слинки, Рекса и всей команды игрушек новая хозяйка, Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей, и даже романтической истории.

Собачья жизнь 2 - 27 июня

Продолжение слезовыдавливающей семейной картины с Деннисом Куэйдом и очередной милой собакой в главных ролях, у которого пока нет даже полноценного синопсиса – кроме таинственной сентенции о том, что "настоящей дружбе одной жизни мало". Нас ждет реинкарнация, воссоединение старых друзей в новых обличьях и много светлых слез.

Та еще парочка – 27 июня

Простенькая комедия о том, что даже мужчина средних лет с внешностью Сета Рогена имеет все шансы завоевать сердце неприступной красавицы Шарлиз Терон. В самый раз для поднятия настроения и восстановления веры в хэппи-энды.

Человек-Паук: Вдали от дома – 4 июля

Очередной супергеройский блокбастер с новичком Marvel Джейком Джилленхолом, который ознаменует новую веху развития киновселенной – как минимум введет понятие "мультивселенных" (как будто мало нам было одной). В США сиквел «Человека-паука» уже признали самым ожидаемым фильмом лета (по результатам зрительского голосования), и, хотя до 2+ миллиардов "Мстителей: Финал" Паучку, конечно, не добраться, можно предполагать, что кассовые сборы у европейских каникул Питера Паркера и его друзей будут вполне достойными.

Мертвые не умирают – 11 июля

Мирный городок сталкивается с нашествием зомби – таким вот незамысловатым синопсисом отличается зомби-комедия от культового режиссера Джима Джармуша с прямо-таки потрясающим звездным кастом, не так давно почти в полном составе блеснувшим на Каннском кинофестивале. В "Мертвые не умирают" противостоять зомби-апокалипсису будут Билл Мюррей, Адам Драйвер, Селена Гомес, Стив Бушеми, Хлоя Севиньи и Тильда Суинтон.

Али, рули! – 11 июля

И еще одна незамысловатая комедия, чтобы скоротать летний выходной – со звездой "Стражей Галактики" Дэйвом Батистой, у которого стараниями Джеймса Ганна раскрылись недюжинные комедийные таланты. Звезде "Силиконовой долине" Кумэйлу Нанджиани в роли обычного водителя Uber’a предстоит оказывать содействие брутальному полицейскому (Дэйв Батиста), который идет по следу жестокого убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг в приложении.

Король Лев – 18 июля

Вопрос вопросов – действительно ли создатели полнометражки чуть ли не покадрово пересняли культового "Короля Льва" или же, как и обещали зрителям, добавили что-то новое? Торжество новых анимационных компьютерных технологий уже без культового саундтрека Циммера, зато с Бейонсе – "Король Лев", который заслужило новое поколение? Или же коммерческая насмешка над нашим детством?

Форсаж: Хоббс и Шоу – 1 августа

Дуэт лысых качков и Идрис Эльба в роли третьего лишнего, но зато с огнеметом – спин-офф "Форсажа" помахал ручкой основной франшизе, физике и остаткам здравого смысла, и, судя по первым отзывам посмотревших в составе тестовой аудитории, нас ждет нечто абсурдное, безбашенное и забавное.

Однажды в Голливуде – 8 августа

Нет, мы, в принципе, и раньше не сомневались, что Тарантино сумеет выдать очередной шедевр, но Каннский кинофестиваль подтвердил – нас ждет нечто невероятное, не зря же собравшиеся на киносмотре 6 минут аплодировали режиссеру стоя. Претензия к "Однажды в Голливуде" у критиков только одна – мало-де Марго Робби, но это, в принципе, логично, ведь в центре истории – вовсе не Шэрон Тэйт в ее исполнении, а ностальгический броманс-дуэт Лео ДиКаприо и Брэда Питта и "любовное послание" самого Тарантино к Голливуду эпохи конца 60-х и начала 70-х годов.