"Sonic The Hedgehog": дата премьеры ленты перенесена

Новости культуры: Премьеру фильма про Соника решили перенести на три месяца.

Появилась новая информация об одной из самых ожидаемых лент 2019 года. В своем Twitter-аккаунте режиссер фильма поделился информацией о премьере "Sonic The Hedgehog".

Джефф Фаулер сообщил, что ленту покажут в кинотеатрах 14 февраля 2020 года.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) 24 мая 2019 г.

Ранее мы сообщали, что создатели фильма решили прислушаться к мнению фанатов, которые после просмотра трейлера остались недовольными внешним видом главного героя.

Скорее всего, для того, чтобы все исправить, оказалось слишком мало времени до ноября, поэтому премьера и была перенесена на февраль. Теперь фанаты надеются, что персонаж будет больше похож на того Соника, к которому мы все привыкли.