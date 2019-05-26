Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
Матиос опубликовал имена россиян, причастных к захвату украинских моряков
Опубликованы имена причастных к захвату украинских моряков
Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
Ошеломляющий старт тура: чем запомнится грандиозный концерт "Антитела" во Львове
Ошеломляющий старт тура: чем запомнится грандиозный концерт "Антитела" во Львове

"Sonic The Hedgehog": дата премьеры ленты перенесена

"Sonic The Hedgehog": дата премьеры ленты перенесена
18:53 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: Премьеру фильма про Соника решили перенести на три месяца.

Появилась новая информация об одной из самых ожидаемых лент 2019 года. В своем Twitter-аккаунте режиссер фильма поделился информацией о премьере "Sonic The Hedgehog".

Джефф Фаулер сообщил, что ленту покажут в кинотеатрах 14 февраля 2020 года.

Ранее мы сообщали, что создатели фильма решили прислушаться к мнению фанатов, которые после просмотра трейлера остались недовольными внешним видом главного героя.

"Однажды в Голливуде" может стать длиннее: Тарантино задумался о расширенной версии фильма

Скорее всего, для того, чтобы все исправить, оказалось слишком мало времени до ноября, поэтому премьера и была перенесена на февраль. Теперь фанаты надеются, что персонаж будет больше похож на того Соника, к которому мы все привыкли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Герой, Лента, Дата премьеры, Соник, Sonic The Hedgehog.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
03 Поздравления с днем рождения с приколом на 26 мая
04 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
05 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Критики не боюсь: Зеленский просит не наказывать протестующих
Зеленский просит не наказывать протестующих в Ровно
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
&quot;Sonic The Hedgehog&quot;: дата премьеры ленты перенесена
"Sonic The Hedgehog": дата премьеры ленты перенесена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь