Дженсен Эклс и Джаред Падалеки пока не готовы попрощаться со "Сверхъествественным"

Новости культуры: Актеры "Сверхъестественного" все еще не верят в грядущий финал сериала.

О том, что грядущий 15-й сезон "Сверхъестественного" станет для сериала последним, было объявлено еще несколько недель назад, однако звездная троица - Джаред Падалеки, Дженсен Эклс и Миша Коллинз - до сих пор не до конца верит в то, что совсем скоро предстоит попрощаться.

На презентации сериалов CW телесезона 2019-2020 Джаред, Дженсен и Миша пообщались с журналистами и прокомментировали грядущее прощание:

"У нас еще есть целый год, - рассуждает Эклс. - У нас еще есть какое-то время, чтобы все осознать".

Время еще есть, однако постепенно до актеров начинает доходить, что впереди - действительно конец:

"Не так давно Дженсен рассказывал нам про свой сон - сон о том, как закончится сериал. Если вкратце - Сэм умер, и Дину предстоит отправиться в неизвестность в одиночестве, - вспомнил Коллинз. - Когда он нам это рассказывал, он прослезился - а следом Джаред, а за ними и я. Было странно осознавать это: “Боже мой, нас заставил плакать вымышленный персонаж”. Но для нас они стали настоящими, и поэтому дальше будет еще тяжелее".

Как именно закончится 15-й сезон, а вместе с ним и сериал, никто пока не знает, но у Эклса на этот счет есть твердое мнение: "Не хочу, чтобы у нас было как в “Игре престолов”, где все сюжетные линии аккуратно увязаны. Не хочу четкой концовки. Мне кажется, нам нужно сохранить - сохранить приоткрытой дверь на тот случай, если через несколько лет появятся планы, например, на полнометражный фильм… Всегда есть способы вернуть людей обратно".

У Коллинза на этот счет другое мнение:

"Я бы хотел увидеть четкий, недвусмысленный финал, - говорит он. - Мне кажется, и сериал, и зрители этого заслуживают".