Скачать
Понедельник, 27.05.2019
В июле снизят цены на газ для населения
В июле снизят цены на газ для населения
Турчинов напомнил, что более не выполняет обязанности секретаря СНБО
Турчинов напомнил, что уже не выполняет обязанности секретаря СНБО
Украина - Катар: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 (U-20)
Украина - Катар: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 (U-20)
Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели
Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели

Дженсен Эклс и Джаред Падалеки пока не готовы попрощаться со "Сверхъествественным"

Дженсен Эклс и Джаред Падалеки пока не готовы попрощаться со "Сверхъествественным"
15:49 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры: Актеры "Сверхъестественного" все еще не верят в грядущий финал сериала.

О том, что грядущий 15-й сезон "Сверхъестественного" станет для сериала последним, было объявлено еще несколько недель назад, однако звездная троица - Джаред Падалеки, Дженсен Эклс и Миша Коллинз - до сих пор не до конца верит в то, что совсем скоро предстоит попрощаться.

На презентации сериалов CW телесезона 2019-2020 Джаред, Дженсен и Миша пообщались с журналистами и прокомментировали грядущее прощание:

"У нас еще есть целый год, - рассуждает Эклс. - У нас еще есть какое-то время, чтобы все осознать".

Время еще есть, однако постепенно до актеров начинает доходить, что впереди - действительно конец:

"Не так давно Дженсен рассказывал нам про свой сон - сон о том, как закончится сериал. Если вкратце - Сэм умер, и Дину предстоит отправиться в неизвестность в одиночестве, - вспомнил Коллинз. - Когда он нам это рассказывал, он прослезился - а следом Джаред, а за ними и я. Было странно осознавать это: “Боже мой, нас заставил плакать вымышленный персонаж”. Но для нас они стали настоящими, и поэтому дальше будет еще тяжелее".

Как именно закончится 15-й сезон, а вместе с ним и сериал, никто пока не знает, но у Эклса на этот счет есть твердое мнение: "Не хочу, чтобы у нас было как в “Игре престолов”, где все сюжетные линии аккуратно увязаны. Не хочу четкой концовки. Мне кажется, нам нужно сохранить - сохранить приоткрытой дверь на тот случай, если через несколько лет появятся планы, например, на полнометражный фильм… Всегда есть способы вернуть людей обратно".

Скандалы, интриги, расследования: слитый сценарий, разбор серии и почему именно такой финал "Игры престолов"

У Коллинза на этот счет другое мнение:

"Я бы хотел увидеть четкий, недвусмысленный финал, - говорит он. - Мне кажется, и сериал, и зрители этого заслуживают".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Сверхъестественное, Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Supernatural.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
02 В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных
03 Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
04 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
05 Песков заявил, что позиция РФ по вопросу пленных украинских моряков не изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности
Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности
Всемирный банк предоставит Украине $200 млн в кредит
Всемирный банк предоставит Украине $200 млн в кредит
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь