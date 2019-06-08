Звезда "Игры престолов" призналась, кто оставил стаканчик кофе в кадре

Новости культуры: Злополучный стаканчик из Starbucks, как предполагает Софи Тернер, оставил актер Кит Харингтон.

Самый обсуждаемый финальный сезон британского сериала "Игры престолов" пестрит многими скандальными моментами и неоправданными ожиданиями некоторых зрителей насчет сложившейся судьбы киногероев.

Если окончание сюжетной линии Ходора понравилось большинству зрителей и вызвало у них бурю эмоций, то решение сделать Брана Старка королем многим показалось ошибочным.

Скандальный киноляп с оставленным в кадре сериала стаканчиком известной сети Starbucks стала чуть ли не самой обсуждаемой темой в сети. Курьезный момент был показан в четвертом эпизоде рейтингового сериала.

Только недавно актриса, которая также сыграла в картине "Люди Икс. Темный Феникс", Софи Тернер призналась, что стаканчик кофе на съемочной площадке оставил исполнитель роли Джона Сноу - Кит Харингтон.

"Там сидел Кит. Вначале я подумала, что это Эмилия Кларк оставила, но на нее это не похоже. Кит ленивый, думаю, это он сделал", - рассказала Тернер.

Британская актриса также сообщила, что эта тема ей уже очень надоела: "Я про эту чашку каждый день слышу. Приятно знать, что она получила больше прессы, чем весь финальный сезон".

Напомним, что ранее создатели "Игры престолов" прокомментировали оплошность со стаканчиком. Не остался в стороне от комментариев исполнительный продюсер сериала Берне Колфилд: "Да вы и сами знаете, что Вестерос – это первая местность, где появились кофейни Starbucks". Создатели проекта добавили, что такие "проколы" являются большой редкостью в их работе.