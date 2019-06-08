Скачать
Суббота, 08.06.2019
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Саакашвили с "Рухом новых сил" идет на выборы в Раду
Саакашвили с "Рухом новых сил" идет на выборы в Раду
Головкин - Роллс: где и когда смотреть бой
Головкин - Роллс: где и когда смотреть бой
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle

Звезда "Игры престолов" призналась, кто оставил стаканчик кофе в кадре

Звезда "Игры престолов" призналась, кто оставил стаканчик кофе в кадре
15:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Злополучный стаканчик из Starbucks, как предполагает Софи Тернер, оставил актер Кит Харингтон.

Самый обсуждаемый финальный сезон британского сериала "Игры престолов" пестрит многими скандальными моментами и неоправданными ожиданиями некоторых зрителей насчет сложившейся судьбы киногероев.

Если окончание сюжетной линии Ходора понравилось большинству зрителей и вызвало у них бурю эмоций, то решение сделать Брана Старка королем многим показалось ошибочным.

Скандальный киноляп с оставленным в кадре сериала стаканчиком известной сети Starbucks стала чуть ли не самой обсуждаемой темой в сети. Курьезный момент был показан в четвертом эпизоде рейтингового сериала.

Только недавно актриса, которая также сыграла в картине "Люди Икс. Темный Феникс", Софи Тернер призналась, что стаканчик кофе на съемочной площадке оставил исполнитель роли Джона Сноу - Кит Харингтон.

"Там сидел Кит. Вначале я подумала, что это Эмилия Кларк оставила, но на нее это не похоже. Кит ленивый, думаю, это он сделал", - рассказала Тернер.

Британская актриса также сообщила, что эта тема ей уже очень надоела: "Я про эту чашку каждый день слышу. Приятно знать, что она получила больше прессы, чем весь финальный сезон".

Джо Джонас и Софи Тернер готовятся к празднованию второй свадьбы

Напомним, что ранее создатели "Игры престолов" прокомментировали оплошность со стаканчиком. Не остался в стороне от комментариев исполнительный продюсер сериала Берне Колфилд: "Да вы и сами знаете, что Вестерос – это первая местность, где появились кофейни Starbucks". Создатели проекта добавили, что такие "проколы" являются большой редкостью в их работе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игра престолов, Киноляп, Софи Тернер, Кит Харингтон, Британская актриса, Стакан Starbucks.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
02 Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
03 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
04 Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
05 Прикольные поздравления с днем рождения на 8 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Экономический терроризм&quot;: В Иране отреагировали на санкции США
В Иране отреагировали на санкции США
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
День рождение Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
День рождение Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь