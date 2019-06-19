В Украине планируют снять киноленту про женское движение Femen

Новости культуры: Над производством картины работают Украина, Франция и Германия.

Автором идеи фильма стала белорусская кинематографистка Дарья Жук - она выступит режиссером. Ее дебютная полнометражная лента "Хрусталь" была показана на 50 международных кинофестивалях и получила Гран-при на Одесском и Тбилисском кинофестивалях. Беларусь выдвигала "Хрусталь" на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Сценарий к картине о Femen напишет Наталья Блок, а участницы движения станут консультантками ленты, съемки которой запланированы на 2020 год.

Femen известно своими политическими акциями протестов, во время которых участницы движения обнажают грудь в целях борьбы с патриархатом и угнетением.