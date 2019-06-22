Вот как это происходит: процесс создания киномонстров (Фото)

Создание монстров — не такое легкое дело, как может показаться. Монстр должен быть не только жутким и уродливым, но и достаточно правдоподобным, иначе ничего, кроме насмешки, он у зрителей не вызовет. Ради создания максимально убедительных образов исполнителям ролей монстров приходится высиживать в гримерной по несколько часов кряду. Вот как это происходит.