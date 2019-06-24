На христианском сайте ReturnToOrder появилась петиция о закрытии сериала "Благие знамения"

Уточним, что Нил Гейман является автором таких романов как "Звездная пыль", "Американские боги", "Коралина". Среди его работ также числится экранизированный роман под названием "Благие знамения", который был написан вместе с соавтором, не менее известным английским писателем, Терри Пратчеттом.
Судьба популярных сегодня рейтинговых сериалов в последнее время все чаще подвергается критике от лиц зрителей. Пока одни фанаты "Игры престолов" недовольны концовкой британского сериала, а другие запрещают к показу сериал о трагической техногенной катастрофе "Чернобыль", привередливые зрители не обошли стороной и экранизированный сериал "Благие знамения".
На одном из сайтов, а именно ReturnToOrder, появилась петиция, в которой христиане просят закрыть популярный сериал. Но петиция получилась с небольшой ошибкой. На нее и указал английский писатель Нил Гейман.
Дело в том, что петиция, которая набрала больше 20 тысяч подписей, ошибочно обращена к стрим-сервису Netflix, в то время, когда британский сериал выпустила компания Amazon.
This is so beautiful... Promise me you won't tell them? https://t.co/thYTOG7GBE
— Neil Gaiman (@neilhimself) 19 июня 2019 г.
Нил Гейман высмеял петиция в особой форме: "Это так прекрасно… Обещайте, что не скажете им".
Помимо самого писателя, над ошибкой посмеялись представители известной стрим-платформы. С одной стороны, Netflix пообещал больше не показывать "Благие знамение".
ok we promise not to make any more https://t.co/TRPux36kcX
— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 20 июня 2019 г.
В свою очередь Amazon заверил закрыть сериал "Очень странные дела".
Hey @netflix, we'll cancel Stranger Things if you cancel Good Omens. https://t.co/EJPmi9rL7g
— Amazon Prime Video US (@PrimeVideo) 20 июня 2019 г.
Стоит сказать, что данная нелепая ситуация пошла только на пользу британскому сериалу.