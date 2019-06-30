Крутые комедии, которые помогут тем, кто пережил разрыв отношений (Видео)

Новости культуры: Расставаться всегда непросто и порой разрыв отношений ввергает нас в уныние.

Чтобы быстро прийти в себя, можно посмотреть первоклассные комедии о том, как справляться с душевными ранами.

Клуб первых жен (1996)

Душевный фильм о женской мести мужчинам. Элиза, Энни и Бренда не виделись более четверти века, хотя в молодости были дружны. После замужества их дорожки разошлись, а новая встреча состоялась при трагичных обстоятельствах. Женщины вспомнили о былых временах на похоронах четвертой подруги. Бедняжка покончила с собой, когда муж ушел от нее к молодой любовнице. Супруги наших героинь поступают также. Что ж пора с ними поквитаться.

Женщина сверху (2000)

Превосходный фильм для гурманов. В центре сюжета история талантливой девушки, готовившей восхитительные блюда. Узнав об измене горячо любимого мужа, героиня впадает в депрессию. Она решает кардинально изменить свою жизнь: бросает супруга, улетает заграницу и становится ведущей популярного кулинарного шоу.

Дневник Бриджит Джонс (2001)

Культовая комедия о взаимоотношениях мужчин и женщин. Бриджит около 30 лет, у нее много друзей, но нет возлюбленного. Решившись на кардинальные перемены, Джонс бросает курить, худеет и заводит роман с боссом. Однако вскоре оказалось, что у любимого есть невеста и Бриджит для негобыла просто временной интрижкой. Неужели она зря превращалась из простушки в красотку? Еще одной сюжетной линией фильма стал разрыв отношений родителей Бриджит.

Блондинка в законе (2001)

Эль Вудс – мечта любого парня. Веселая и стройная блондинка безумно хочет выйти замуж за своего знатного парня, Уорнера Хантингтона III. А вот он не горит желанием связать себя узами брака с поверхностной на вид девицей. Ему мало внешней красоты: супруга Харрингтона должна быть образованной и успешной. Что ж, вполне понятное желание. Да только необязательно было все время хамить и намекать на отсутствие мозга у Вудс, правда? Пытаясь вернуть бывшего, Эль поступает на юриста. А если не вернет, то хоть нос ему утрет!

Вечное сияние чистого разума (2004)

Когда отношения заканчиваются, мы испытываем нестерпимую боль. Нам так грустно, обидно и тошно, что хочется стереть все воспоминания о бывшем возлюбленном человеке, чтобы наш разум стало чистым. Персонажи данной мелодрамы тоже испытали душевные муки, решившись пройти процедуру по стиранию памяти. Но так ли надо удалять все воспоминания? Ведь в них было же что-то хорошее. В этом фильме дивное соединение комедии и драмы.

Развод по-американски (2006)

Нередко говорят, что противоположности притягиваются. Так и было с главными героями, полюбившими друг друга вопреки различиям. Ребята так были уверены в нерушимости своих отношений, что даже сообща купили квартиру. Но время шло и различные характеры поставили совместную жизнь под удар. Друзья и родня теперь должны выбрать сторону.

В пролете (2008)

Любите фильмы о курортных романах? Тогда эта комедия вам наверняка понравится. У композитора Питера творческий застой, вызванный разрывом с обожаемой девушкой и известной актрисой, Сарой Маршал. Красотка бросила парня ради известного певца и мачо. Дабы залечить душевные травмы, Питер уезжает на курорт. Да вот незадача: соседями оказываются бывшая и ее (чтоб его акулы съели) новый ухажер.

Женщины (2008)

Мэри была вполне счастлива, ведь у нее было все: огромный дом – полная чаша, умница-дочь, карьера и любимый муж. Вот только последний причинил ей боль, закрутив интрижку на стороне. Как простить, забыть и жить дальше? Интересный факт: хотя героини то и дело говорят о мужчинах, в самом фильме не показан ни один мужчина!

Мой парень – псих (2012)

Школьный учитель Пэт Солитано горячо любил свою жену, поэтому пришел в ярость, застав ее в компании любовника. Из-за нервного срыва, Пэт угодил в психлечебницу, где провел почти год. Вернувшись домой, парень с трудом адаптируется к нормальной жизни. Но вот судьба свела его со странной красоткой, на фоне которой наш герой не псих, а более чем адекватный человек.

Другая женщина (2014)

Успешная юрист Карли восхищена своим любовником и мечтает выйти за него замуж. Милая домохозяйка Кейт души не чает в своем добром муже. Знойная красотка Эмбер по уши влюблена в своего бойфренда. Все эти три женщины такие разные. Но есть у них и общее. Они любят одного и того же мужчину. Дамочки подружились и Марку придется дорого поплатиться за обман и измены.

В активном поиске (2016)

Элис сбегает от нерадивого парня, переезжает, меняет работу и заводит новые знакомства. Тем временем ее сестра мечтает о ребенке и ищет донора спермы. Подружка просто ищет сиюминутных отношений на вечеринках. А милая соседка отчаянно ищет любви на сайтах знакомств. Найдут ли девушки желаемое?