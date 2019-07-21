Трейлер драматического триллера "Мой ангел" с Нуми Рапас и Люком Эвансом (Видео)

Новости культуры: Известно, что в прокат картина выйдет 29 августа 2019 года.

Представлен дублированный трейлер триллера "Мой ангел" с Нуми Рапас в главной роли.

В картине снимался Ивонн Страховски. Режиссером выступил Ким Фаррант.

Фильм рассказывает о матери-одиночке Лиззи (Нуми Рапас). Семь лет назад она потеряла свою новорожденную дочь, но до сих пор не может смириться с трагедией. Однажды Лиззи знакомится с семилетней девочкой Лолой, в которой видит своего потерянного ребенка. Это становится навязчивой идеей, и женщина начинает терять связь с реальностью.

В прокат картина выйдет 29 августа 2019 года.