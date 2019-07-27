Итальянский кинофестиваль "Giffoni": Эмбер Херд стала триумфатором

В этот четверг Эмбер Херд получила награду Giffoni Experience Award за вклад в кино и благотворительную деятельность. За статуэткой звезда вышла в коралловом наряде от Cloe Cassandro, представляющем собой топ с открытой спиной и длинную юбку с оборками. Херд вновь перекрасилась в блонд и дополнила образ золотыми аксессуарами. Эмбер со счастливой улыбкой продемонстрировала зрителям свою награду и поблагодарила всех за поддержку.
HQs #AmberHeard at the #GiffoniFilmFestival in Salerno (July 25, 2019): https://t.co/0rTSuI3lAR pic.twitter.com/fVtNnSsKul
— Amber Heard Italia Galleria (@AHITgalleria) July 25, 2019
HQs #AmberHeard receiving the Giffoni Experience Award at the #GiffoniFilmFestival in Salerno (July 25, 2019): https://t.co/ASFv6Q9OQZ pic.twitter.com/FPWD83K0gS
— Amber Heard Italia Galleria (@AHITgalleria) July 25, 2019
В Instagram-аккаунте звезда поделилась фотографиями на фоне итальянских пейзажей и видеороликами с кинофестиваля.
Italy loves you @realamberheard and everyone is waiting for you to welcome you in the manner you deserve #GiffoniFilmFestival #Giffoni2019 #AmberHeard pic.twitter.com/jMEE2RMnaw
— Coralie (@CoraMelodie) July 25, 2019
Последние несколько месяцев дались актрисе непросто, ведь ее бывший супруг Джонни Депп возобновил судебное разбирательство, решительно настроившись доказать свою невиновность по обвинению в домашнем насилии и заставить Херд понести ответственность за клевету. Тем не менее, Эмбер находит силы и время на путешествия по Европе, благотворительную деятельность и участие в новых кинопроектах.