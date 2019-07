Итальянский кинофестиваль "Giffoni": Эмбер Херд стала триумфатором

В этот четверг Эмбер Херд получила награду Giffoni Experience Award за вклад в кино и благотворительную деятельность. За статуэткой звезда вышла в коралловом наряде от Cloe Cassandro, представляющем собой топ с открытой спиной и длинную юбку с оборками. Херд вновь перекрасилась в блонд и дополнила образ золотыми аксессуарами. Эмбер со счастливой улыбкой продемонстрировала зрителям свою награду и поблагодарила всех за поддержку.

HQs #AmberHeard receiving the Giffoni Experience Award at the #GiffoniFilmFestival in Salerno (July 25, 2019): https://t.co/ASFv6Q9OQZ pic.twitter.com/FPWD83K0gS

В Instagram-аккаунте звезда поделилась фотографиями на фоне итальянских пейзажей и видеороликами с кинофестиваля.

Italy loves you @realamberheard and everyone is waiting for you to welcome you in the manner you deserve #GiffoniFilmFestival #Giffoni2019 #AmberHeard pic.twitter.com/jMEE2RMnaw

— Coralie (@CoraMelodie) July 25, 2019