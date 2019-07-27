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Итальянский кинофестиваль "Giffoni": Эмбер Херд стала триумфатором

Итальянский кинофестиваль "Giffoni": Эмбер Херд стала триумфатором
18:43 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры: Вчера звезда "Аквамена" сияла на сцене итальянского кинофестиваля Giffoni, где критики отметили ее карьерные и жизненные достижения.

В этот четверг Эмбер Херд получила награду Giffoni Experience Award за вклад в кино и благотворительную деятельность. За статуэткой звезда вышла в коралловом наряде от Cloe Cassandro, представляющем собой топ с открытой спиной и длинную юбку с оборками. Херд вновь перекрасилась в блонд и дополнила образ золотыми аксессуарами. Эмбер со счастливой улыбкой продемонстрировала зрителям свою награду и поблагодарила всех за поддержку.

В Instagram-аккаунте звезда поделилась фотографиями на фоне итальянских пейзажей и видеороликами с кинофестиваля.

Джонни Депп получил первую победу в суде против Эмбер Херд

Последние несколько месяцев дались актрисе непросто, ведь ее бывший супруг Джонни Депп возобновил судебное разбирательство, решительно настроившись доказать свою невиновность по обвинению в домашнем насилии и заставить Херд понести ответственность за клевету. Тем не менее, Эмбер находит силы и время на путешествия по Европе, благотворительную деятельность и участие в новых кинопроектах.

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Эмбер Херд, Американская актриса, Giffoni, Итальянский кинофестиваль.
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