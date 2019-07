"Я хотел убить Тони": фанаты киновселенной Marvel разозлились на режиссера "Мстителей: Финал"

Поклонники с трудом приняли факт смерти Железного человека в четвертых "Мстителях" и были очень недовольны решением создателей вырезать сцену, в которой супергерои встают перед погибшим Старком на колени. Однако их возмущение достигло пика, когда в сети появилась цитата режиссера Джо Руссо, признавшегося в том, что он убил героя Роберта Дауни-младшего просто потому, что тот ему не нравился.

По словам некоторых пользователей Twitter, о своей нелюбви к Тони Старку постановщик рассказал на одном из вечерних шоу: "Скажу честно. Когда я впервые услышал, как Старк говорит "миллиардер, плейбой, филантроп" в "Мстителях", я уже решил, что он умрет в "Финале". Я в курсе, что его многие любят. Но не я. Он должен исчезнуть".

Возмущенные поклонники Железного человека обрушились на режиссера с критикой, а главу Marvel Studios Кевина Файги раскритиковали за подбор режиссеров. В конечном итоге братьям Руссо пришлось объяснить, что цитата не более чем чья-то глупая выдумка.

To set the record straight, this quote is completely fake. It’s an obvious falsehood, and utterly ridiculous. I actually wanted Tony dead in Civil War...#killtonystark#thetruthisout @RobertDowneyJr pic.twitter.com/I4c48DpaBT

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) July 29, 2019