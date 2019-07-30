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"Я хотел убить Тони": фанаты киновселенной Marvel разозлились на режиссера "Мстителей: Финал"

"Я хотел убить Тони": фанаты киновселенной Marvel разозлились на режиссера "Мстителей: Финал"
20:49 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры: Джо Руссо неприятно удивил фанатов решением убить Тони Старка из личной неприязни.

Поклонники с трудом приняли факт смерти Железного человека в четвертых "Мстителях" и были очень недовольны решением создателей вырезать сцену, в которой супергерои встают перед погибшим Старком на колени. Однако их возмущение достигло пика, когда в сети появилась цитата режиссера Джо Руссо, признавшегося в том, что он убил героя Роберта Дауни-младшего просто потому, что тот ему не нравился.

По словам некоторых пользователей Twitter, о своей нелюбви к Тони Старку постановщик рассказал на одном из вечерних шоу: "Скажу честно. Когда я впервые услышал, как Старк говорит "миллиардер, плейбой, филантроп" в "Мстителях", я уже решил, что он умрет в "Финале". Я в курсе, что его многие любят. Но не я. Он должен исчезнуть".

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Возмущенные поклонники Железного человека обрушились на режиссера с критикой, а главу Marvel Studios Кевина Файги раскритиковали за подбор режиссеров. В конечном итоге братьям Руссо пришлось объяснить, что цитата не более чем чья-то глупая выдумка.

"Проясним момент: эта цитата абсолютно фейковая. Это очевидная неправда и полный бред. На самом деле я хотел убить Тони в "Противостоянии"", - пояснили постановщики.

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Правда, лучше от этой шутки не стало, а пользователи пришли в гнев от хештега #убитьтонистарка. "Вы думаете, вы смешные, но никто не смеется", "Вы худшие режиссеры в MSU и не имеете никакого уважения к персонажам", "Насмехаться над фанатами это ведь совсем не по-детски", - пожаловались поклонники.

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Marvel, Тони Старк, Мстители: Финал.
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