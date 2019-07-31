Фильм-дебют Святослава Пащука уже в сентябре поедет на фестивали

Новости культуры: Ленту ожидает фестивальная жизнь уже с сентября этого года.

Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко представила Госкино завершенный производством короткометражный игровой фильм-дебют Святослава Пащука "Чужой".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Ленту ожидает фестивальная жизнь уже с сентября этого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, режиссер и автор сценария - дебютант Святослав Пащук, продюсер – Олесь Янчук.

Проект психологической драмы “Чужой” стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино. Сумма государственной финансовой поддержки проекта составляет 1 млн грн при общей стоимости производства ленты 1 млн 294 тыс. 377 грн.

Фильм рассказывает о том, как молодой солдат возвращается с войны. Он стоит перед сложным выбором: как отомстить за смерть своих собратьев, в гибели которых виноват подросток, выполнявший приказы врага, и вместе с тем самому не стать безжалостным убийцей.