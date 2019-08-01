Украинский режиссер снимет фильм о Зоне отчуждения

Новости культуры: Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий начал съемки фильма The Anthropocene, который расскажет о Чернобыле.

Фильм задуман как эпический экологический триллер, "космическая одиссея" двух дозиметров.

Сценарий картины написал сам Слабошпицкий. По его словам, у The Anthropocene есть все шансы стать самым дорогим фильмом в истории украинского кино. Продюсер фильма Олег Кохан заявил о том, что проект уже на 50% располагает финансированием из частных американских фондов, также ожидается, что он получит государственную поддержку в Украине.

Создатели намерены выдвинут The Anthropocene на получение премии "Оскар", а также показать его на Каннском кинофестивале.

В мае канал НВО выпустил сериал "Чернобыль", который рассказывает о событиях 1986 года, когда возле города Припять взорвалась Чернобыльская атомная электростанция. В шоу показывают события первых секунд и дней после взрыва, о том, как проходила ликвидация последствий аварии, и о судьбах людей, которые в ней участвовали. Сериал состоит из пяти серий.

Как сообщалось, сериал "Чернобыль" стал наиболее рейтинговым шоу в истории. По данным Forbes, сериал получил оценку 9,7 из 10 возможных по итогам голосования 52 тысяч пользователей.