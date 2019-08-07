Саймон Пегг и Ник Фрост снова будут работать вместе

Новости культуры:Комики снимут хоррор-сериал "Искатели истины" для Amazon.

Комедийные актеры Саймон Пегг и Ник Фрост ("Кровь и мороженое") снимут хоррор-сериал "Искатели истины" для Amazon, которая также начала работу над сериалом по мотивам культового хоррора "Сквозь горизонт".

Как сообщает Variety, съемки нового проекта стартуют уже в сентябре.

В центре сюжета окажутся герои Пегга и Фроста, которых зовут Гас и Дэйв. Они решают исследовать паранормальные явления в Великобритании и записывать это на камеру.

Вооружившись различными устройствами, они отправляются в экспедицию по заброшенным местам и вскоре понимают, что оказались в центре зловещего мирового заговора.

Всего к выходу планируется восемь эпизодов, о дате выхода пока ничего не известно.