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Саймон Пегг и Ник Фрост снова будут работать вместе

Саймон Пегг и Ник Фрост снова будут работать вместе
17:39 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Комики снимут хоррор-сериал "Искатели истины" для Amazon.

Комедийные актеры Саймон Пегг и Ник Фрост ("Кровь и мороженое") снимут хоррор-сериал "Искатели истины" для Amazon, которая также начала работу над сериалом по мотивам культового хоррора "Сквозь горизонт".

Как сообщает Variety, съемки нового проекта стартуют уже в сентябре.

В центре сюжета окажутся герои Пегга и Фроста, которых зовут Гас и Дэйв. Они решают исследовать паранормальные явления в Великобритании и записывать это на камеру.

Названа первая актриса будущего сериала "Властелин колец"

Вооружившись различными устройствами, они отправляются в экспедицию по заброшенным местам и вскоре понимают, что оказались в центре зловещего мирового заговора.

Всего к выходу планируется восемь эпизодов, о дате выхода пока ничего не известно.

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Сериал, Amazon, Саймон Пегг, Искатели истины, Ник Фрост.
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