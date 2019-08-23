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Баффи возвращается: Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале

Баффи возвращается: Сара Мишель Геллар сыграет в новом сериале
15:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Сара Мишель Геллар возвращается на телевидение, она сыграет в сериале для канала Fox.

Сара Мишель Геллар, наиболее известная по сериалу "Баффи – истребительница вампиров", который сейчас готовят к перезапуску, впервые с 2014 года сыграет постоянную ведущую роль в телешоу.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Геллар согласилась участвовать в экранизации романа Эбби Ваксман "Дома других людей". Кроме того, она станет исполнительным продюсером проекта.

Комедийно-драматическое шоу расскажет историю девяти людей, живущих в лос-анджелесском районе Ларчмонт виллидж. Геллар досталась одна из двух главных женских ролей. Ее героиня Энн Портер – влиятельная блогерка. Предстоящий сериал описывают, как нечто среднее между "Большой маленькой ложью" и "Катастрофой".

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Напомним, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун вместе со Стивом Кареллом появятся в сериале "Утреннее шоу". Уже можно посмотреть полноценный трейлер предстоящего шоу.

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Кино, Фильм, Актриса, Сара Мишель Геллар, канал Fox.
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