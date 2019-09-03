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Голливудская злодейка: появились первые фото Эммы Стоун на съемках "Круэллы"

Голливудская злодейка: появились первые фото Эммы Стоун на съемках "Круэллы"
10:25 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:"Круэлла" расскажет историю коварной злодейки и большой любительницы меха из шкур далматинцев Круэллы Де Вил – правда.

Стервелла из "101 Далматинца" обзавелась "сольником" с Эммой Стоун в главной роли, и работа над фильмом уже началась – актриса отправилась в Лондон и попала в объективы камер папарацци в образе одной из самых знаменитых злодеек Disney.

Как очевидно из названия, "Круэлла" расскажет историю коварной злодейки и большой любительницы меха из шкур далматинцев Круэллы Де Вил – правда, пока непонятно, будет ли это история происхождения злодея или же нечто чуть менее стандартное. Компанию Эмме Стоун в картине составит Эмма Томпсон, а руководит съемочным процессом Крэйг Гиллеспи, в 2017 заявивший о себе нашумевшей "Тоней против всех" с Марго Робби.

Интересно, что на промо-кадре Disney вид у Круэллы в исполнении Эммы Стоун самый что ни на есть каноничный, а вот на папарацци-фото со съемочной площадки актриса щеголяет в образе совсем другом – с ярко-рыжими волосами.

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Появления Эммы Стоун на большом экране в образе Круэллы поклонникам актрисы предстоит ждать еще долго: премьера "Круэллы" в кинотеатрах запланирована на 28 мая 2021 года. А совсем скоро Эмма вернется в долгожданном сиквеле "Zомбиленда", который стартует в кинотеатрах 24 октября 2019.

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Лондон, Эмма Стоун, Фото, Фото со съемок, Zомбилэнд, Круэлла, Круэлла Де Вил.
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