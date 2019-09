Голливудская злодейка: появились первые фото Эммы Стоун на съемках "Круэллы"

Стервелла из "101 Далматинца" обзавелась "сольником" с Эммой Стоун в главной роли, и работа над фильмом уже началась – актриса отправилась в Лондон и попала в объективы камер папарацци в образе одной из самых знаменитых злодеек Disney.

Как очевидно из названия, "Круэлла" расскажет историю коварной злодейки и большой любительницы меха из шкур далматинцев Круэллы Де Вил – правда, пока непонятно, будет ли это история происхождения злодея или же нечто чуть менее стандартное. Компанию Эмме Стоун в картине составит Эмма Томпсон, а руководит съемочным процессом Крэйг Гиллеспи, в 2017 заявивший о себе нашумевшей "Тоней против всех" с Марго Робби.

Интересно, что на промо-кадре Disney вид у Круэллы в исполнении Эммы Стоун самый что ни на есть каноничный, а вот на папарацци-фото со съемочной площадки актриса щеголяет в образе совсем другом – с ярко-рыжими волосами.

Emma Stone on set of Cruella. Seriously tho, I can't wait for this movie. May, 2021 hurry up!!! pic.twitter.com/UVYH9ZHMum

— dani. (@miasthermopolis) September 2, 2019