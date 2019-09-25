"Цена правды": трейлер фильма о Голодоморе в Украине (Видео)

Новости культуры:В сети появился трейлер одной из самых ожидаемых кинопремьер этой осени - фильма о Голодоморе "Цена правды".

Исторический триллер польского режиссера Агнешки Холланд выйдет в широкий украинский прокат 28 ноября.

В основу фильма положена реальная история британского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в СССР. Он хотел рассказать миру правду о преступлениях сталинского режима и, в частности, о Голодоморе в Украине. Однако западные политики решили не брать во внимание неудобную для них правду, а авторитетные издания не публиковали его репортажи.

Статьи, которые Гарет Джонс написал во время своего путешествия по Украине в те годы, со временем вдохновили Джорджа Оруэлла на создание романа "Скотный двор".

Мировая премьера ленты под названием "Mr. Jones" состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале, а недавно фильм попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. Ранее фильм "Цена правды" получил главную награду польского кинофестиваля.

Напомним, американцы купили права на прокат фильма об украинском Голодоморе.