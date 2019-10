Опьяневший "агент 007" рассказал, что думает о своих коллегах (Видео)

На днях создатели фильма "Нет времени умирать" устроили шикарную вечеринку, которая была организована в честь окончания съемок финальных сцен фильма о Джеймсе Бонде. Уточним, что работа в последние дни съемочного процесса происходила на юге Италии.

Известный актер Дэниел Крэйг, известный своими работами в фильмах бондианы, высказался своим коллегам по съемочной площадке о том, что очень благодарен им за все старания и труд, которые способствовали успеху всем пяти кинокартинам на протяжении многих лет.

Крэйг, который позволил себе немного расслабиться после напряженного рабочего дня, поблагодарил своих коллег очень кратко: "Я очень пьян, поэтому буду краток. Это был самый лучший, самый потрясающий опыт в жизни. Вы все проделали удивительную работу, я невероятно горжусь тем, что работал с каждым из вас. Спасибо за этот вечер, спасибо Барбаре Брокколи (продюсер франшизы). Слава Богу, мы это сделали!"

