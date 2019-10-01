Опьяневший "агент 007" рассказал, что думает о своих коллегах (Видео)

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11:42 Сегодня Телеграф

Новости культуры:Британский актер навсегда попрощался с ролью Джеймса Бонда.

На днях создатели фильма "Нет времени умирать" устроили шикарную вечеринку, которая была организована в честь окончания съемок финальных сцен фильма о Джеймсе Бонде. Уточним, что работа в последние дни съемочного процесса происходила на юге Италии.

Известный актер Дэниел Крэйг, известный своими работами в фильмах бондианы, высказался своим коллегам по съемочной площадке о том, что очень благодарен им за все старания и труд, которые способствовали успеху всем пяти кинокартинам на протяжении многих лет.

Крэйг, который позволил себе немного расслабиться после напряженного рабочего дня, поблагодарил своих коллег очень кратко: "Я очень пьян, поэтому буду краток. Это был самый лучший, самый потрясающий опыт в жизни. Вы все проделали удивительную работу, я невероятно горжусь тем, что работал с каждым из вас. Спасибо за этот вечер, спасибо Барбаре Брокколи (продюсер франшизы). Слава Богу, мы это сделали!"

Напомним, что работа над последним фильмом о Джеймсе Бонде с участием Дэниела Крэйга имела ряд проблем.

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Сначала из-за разногласий ушел с поста режиссера Дэни Бойл, которого заменил Кэри Фукунага. Также на съемках Дэниел Крэйг повредил ногу. Тогда всей съемочной команде пришлось отложить работу на несколько недель.

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Все по теме:

Джеймс Бонд, Видео, Дэниел Крейг, Бондиана, Агент 007, Британский актер, Нет времени умирать.
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