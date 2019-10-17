"Бэтмен" пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли

Новости культуры:Джона Хилл отклонил предложение сыграть в фильме Мэтта Вивза "Бэтмен".

Актер Джона Хилл не принял предложение сыграть роль Пингвина в новом фильме о "Бэтмене".

Почему Хилл отказался, в настоящее время неизвестно. Инсайдеры говорят, что, новость об его роли в фильме была сообщена очень рано, ведь переговоры только начались и сделка была далека от завершения.

Сейчас кинокомпания Warner Bros. думает об других вариантах, и присматривает нового актера, который сможет исполнить эту роль.

Есть предположения, что роль главного злодея сыграет актер Сет Роген. Но официального подтверждения этому нет.

уже известно, что в фильме появится Зои Кравитц, она будет женщиной-кошкой, а главному вампиру Голливуда - Роберту Паттинсону досталась роль главного героя - Бэтмена.

Вероятно, что приготовления к съемкам фильма о начнется этим летом. Официальную дату начала еще не установили, хотя инсайдеры говорят, что съемки стартуют в конце 2019 или в начале 2020 года.

"Бэтмен" должен выйти на большие экраны 25 июня 2021 года.