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Снова воссоединились: звезды "Клиники" показали совместное фото

Снова воссоединились: звезды "Клиники" показали совместное фото
18:05 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Американский ситком закончился, но дружба осталась.

История о буднях обычного муниципального госпиталя еще в момент своего появления обзавелась армией поклонников, а интерес к сериалу и его персонажам не утихает до сих пор. И, конечно, с особенным теплом фанаты наблюдают за тем, как развивается дружба главных героев, которая перетекла с экрана в реальную жизнь.

На днях Дональд Фэйсон поделился в своем Instagram милым снимком, на котором он изображен с коллегой по "Клинике" Заком Браффом. И по счастливым лицам актеров видно, что любовь, которую они дарили друг другу долгие девять лет съемок, не угасла и многие годы спустя.

Для подписи к фото Фэйсон немного изменил строчку из популярной песни группы TLC. В итоге получилась фраза "А ты сказал, что тебе не нужен Scrubs?". Здесь имеет место игра слов, ведь в песне слово scrub использовалось в прямом значении и означало "слабак", а актер таким образом сделал отсылку к своей любимой работе.

 
 
 
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And you said you didn’t want no Scrubs?

Публикация от Donald Faison (@donald_aison)

Разумеется, фанаты не остались в стороне, в считанные минуты завалив Дональда добрыми комментариями. Актеров назвали друзьями на всю жизнь и попросили не дразниться или перезапустить наконец "Клинику".

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Также Браффа и Фэйсона признали самым культовым дуэтом всех времен и, конечно, напомнили им о забавных прозвищах, которыми их персонажи Джей Ди и Терк обзавелись в сериале. Напомним, они ласково называли друг друга "ванильный мишка" и "шоколадный мишка".

 
 
 
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Are you high yet?

Публикация от Zach Braff (@zachbraff)

"Клиника" по праву может считаться одним из лучших сериалов мира, и всю его доброту, остроумие и забавность оценили не только зрители. Шоу было удостоено 17 номинаций на премию Emmy, а четвертый сезон принес ему статуэтку за "Лучший комедийный сериал".

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Клиника, Фото, Американский сериал, Зак Брафф, Дональд Фэйсон.
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