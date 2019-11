Появились кадры второго сезона сериала "Сексуальное воспитание" (Фото)

В сети появились кадры нового сезона сериала "Сексуальное воспитание" (Половое воспитание) от Netflix, первая часть которого вышла в январе этого года, произвела фурор и стала хитом.

Согласно информации Netflix, менее, чем за месяц шоу посмотрели более 40 миллионов человек. На такой волне успеха, они решили продлить сериал на второй сезон, чтобы раскрывать и дальше проблему секса и подростков.

К свои ролям вернутся Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы") и Эйса Баттерфилд ("Дом странных детей мисс Перегрин"), а также несколько героев первого сезона. Ожидаются также новые персонажи.

Top story: @seewhatsnext: '#SexEducation Season 2 — FIRST LOOK: ' pic.twitter.com/IAbxVw3a8A, see more https://t.co/hEYHbnFAFQ

