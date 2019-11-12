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Появились кадры второго сезона сериала "Сексуальное воспитание" (Фото)

Появились кадры второго сезона сериала "Сексуальное воспитание" (Фото)
20:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера второго сезона на Netflix ожидается в январе 2020 года.

В сети появились кадры нового сезона сериала "Сексуальное воспитание" (Половое воспитание) от Netflix, первая часть которого вышла в январе этого года, произвела фурор и стала хитом.

Согласно информации Netflix, менее, чем за месяц шоу посмотрели более 40 миллионов человек. На такой волне успеха, они решили продлить сериал на второй сезон, чтобы раскрывать и дальше проблему секса и подростков. 

К свои ролям вернутся Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы") и Эйса Баттерфилд ("Дом странных детей мисс Перегрин"), а также несколько героев первого сезона. Ожидаются также новые персонажи.

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Премьера второго сезона на Netflix ожидается в январе 2020 года.

Напомним, что выпускница Джульярдской школы, одного из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки, Джейми Лоусон присоединилась к актерскому составу нового фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза, выход которого запланирован на 2021 год.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Джиллиан Андерсон, Кадры, Netflix, Постер, Второй сезон, Сексуальное воспитание.
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