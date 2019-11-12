Появились кадры второго сезона сериала "Сексуальное воспитание" (Фото)

В сети появились кадры нового сезона сериала "Сексуальное воспитание" (Половое воспитание) от Netflix, первая часть которого вышла в январе этого года, произвела фурор и стала хитом.
Согласно информации Netflix, менее, чем за месяц шоу посмотрели более 40 миллионов человек. На такой волне успеха, они решили продлить сериал на второй сезон, чтобы раскрывать и дальше проблему секса и подростков.
К свои ролям вернутся Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы") и Эйса Баттерфилд ("Дом странных детей мисс Перегрин"), а также несколько героев первого сезона. Ожидаются также новые персонажи.
Top story: @seewhatsnext: '#SexEducation Season 2 — FIRST LOOK: ' pic.twitter.com/IAbxVw3a8A, see more https://t.co/hEYHbnFAFQ
— (@nathanbishop96) 12 ноября 2019 г.
Премьера второго сезона на Netflix ожидается в январе 2020 года.
Напомним, что выпускница Джульярдской школы, одного из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки, Джейми Лоусон присоединилась к актерскому составу нового фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза, выход которого запланирован на 2021 год.