Disney+: не все фильмы Marvel можно посмотреть на сервисе

Новости культуры:Семь фильмов Marvel не доступны на новом сервисе из-за авторских прав.

На новом стриминговом сервисе Disney+, который стартовал 12 ноября и сломался сразу после запуска, доступно множество фильмов Marvel.

В то же время, поклонники киновселенной могут заметить, что некоторых блокбастеров там не хватает.

В частности, семь фильмов Marvel в данный момент недоступны в потоковом сервисе Disney+ из-за авторских прав на них, большая часть которых принадлежит Netflix, пишет justjared.

Среди них:

"Невероятный Халк" (2008), который принадлежит Universal Pictures.

"Человек-паук: возвращение домой" (2017) - права принадлежат Sony Pictures.

"Тор: Рагнарек" (2017) - Netflix по-прежнему обладает правами на потоковую передачу.

"Черная пантера" (2018) - также права принадлежат Netflix.

"Мстители: Война бесконечности" (2018) - права принадлежат Netflix.

"Человек-муравей и оса" (2018) - права принадлежат Netflix.

"Человек-паук: Вдали от дома" (2019) - - права принадлежат Sony Pictures.

Напомним, после того, как в СМИ распространилась новость о том, что из-за конфликта Marvel с Disney компанией Sony Pictures киновселенную комикс-гиганта может покинуть Человек-паук, японская компания решила прояснить ситуацию. Студия, которая обладает правами на персонажа, возложила вину за прекращение сотрудничества на Disney и пообещала продолжить развивать франшизу Спайдермена без участия Marvel Studios.

Позже, Sony Pictures и Marvel объявили, что выпустят третью часть "Человека-паука".