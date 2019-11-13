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Disney+: не все фильмы Marvel можно посмотреть на сервисе

Disney+: не все фильмы Marvel можно посмотреть на сервисе
16:45 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Семь фильмов Marvel не доступны на новом сервисе из-за авторских прав.

На новом стриминговом сервисе Disney+, который стартовал 12 ноября и сломался сразу после запуска, доступно множество фильмов Marvel.

В то же время, поклонники киновселенной могут заметить, что некоторых блокбастеров там не хватает.

В частности, семь фильмов Marvel в данный момент недоступны в потоковом сервисе Disney+ из-за авторских прав на них, большая часть которых принадлежит Netflix, пишет justjared.

Среди них:

  • "Невероятный Халк" (2008), который принадлежит Universal Pictures.

  • "Человек-паук: возвращение домой" (2017) - права принадлежат Sony Pictures.

  • "Тор: Рагнарек" (2017) - Netflix по-прежнему обладает правами на потоковую передачу.

  • "Черная пантера" (2018) - также права принадлежат Netflix.

  • "Мстители: Война бесконечности" (2018) - права принадлежат Netflix.

  • "Человек-муравей и оса" (2018) - права принадлежат Netflix.

  • "Человек-паук: Вдали от дома" (2019) - - права принадлежат Sony Pictures.

Сразу три новых супергероя появятся в киновселенной Marvel

Напомним, после того, как в СМИ распространилась новость о том, что из-за конфликта Marvel с Disney компанией Sony Pictures киновселенную комикс-гиганта может покинуть Человек-паук, японская компания решила прояснить ситуацию. Студия, которая обладает правами на персонажа, возложила вину за прекращение сотрудничества на Disney и пообещала продолжить развивать франшизу Спайдермена без участия Marvel Studios.

Позже, Sony Pictures и Marvel объявили, что выпустят третью часть "Человека-паука".

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Кино, Дисней, Marvel, Стриминговый сервис.
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