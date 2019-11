Разве это не моя дочь?: Йен Сомерхолдер о дочери Дэймона и эпизоде Пола Уэсли в "Наследии"

Прошло уже больше двух лет с тех пор, как Йен Сомерхолдер попрощался с "Дневниками вампира", но его персонаж до сих пор живет и здравствует в Мистик Фоллс. Кстати, совершенно ясно, что и актер не попрощался окончательно со своим героем, ведь в ходе интервью для издания TVLine он немедленно отреагировал на вопрос, значит ли для него что-нибудь имя Стефани Сальваторе, ответом: "О да, разве это не моя дочь?"

И правда, Стефани, о которой упоминали в первом сезоне "Наследия", - это дочь Елены Гилберт и Дэймона Сальваторе, названная так в память о покойном великом Стефане. Между прочим, неясно, существует ли Стефани на самом деле, ведь о ней идет речь только в альтернативной реальности, но это и не столь важно.

Отзываясь о "Наследии", Сомерхолдер сказал, что не мог особенно глубоко погрузиться в сюжет сериала, поскольку был крайне занят в "Вампирских войнах", и все же порадовался, что персонажи "Дневников вампира" продолжают свою историю, отметив, что шоу получилось "забавным и выглядит круто".

Также Йен рассказал о том, каково ему было увидеть знакомые декорации. Актер поддерживает связь с коллегой по "Дневникам вампира" Полом Уэсли, который принял участие в съемках первого сезона "Наследия", и когда тот прислал ему видеосообщение прямо со съемочной площадки сериала, Сомерхолдер был просто шокирован.

If you’re battling the vamps, you’re going to need someone with experience. Good thing @iansomerhalder is here to join. V Wars coming to Netflix on December 5th! pic.twitter.com/knlouVNrvH

