В Сети появились новые постеры и трейлер к фильму "Хищные птицы" (Фото, Видео)

Новости культуры:До сих пор авторы "Хищных птиц" держат интригу, не разглашая деталей сюжета, поэтому опубликованы постеры с Робби вызвали немалый ажиотаж в сети.

Поклонники комиксов DS в ожидании нового фильма "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квин)" (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)).

Поскольку до премьеры осталось меньше, чем полгода, создатели картины решили подогреть интерес киноманов, опубликовав новые яркие постеры к фильму, в котором Марго Робби снова появилась в любимом образе миллионов – Харли Квин.

Зажигательная Харли Квин стала едва ли не самым любимым персонажем в серии фильмов DC. Поэтому все внимание киноманов приковано к новинке, которая выйдет в свет в начале 2020 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mind over mayhem. #BirdsOfPrey 2.7.20 Публикация от @ margotrobbie 17 Сен 2019 в 9:17 PDT

Добавим, что ранее на ютуб-канале компании Warner Bros. появился первый трейлер и меньше, чем за сутки собрало почти 4 миллиона просмотров. Поскольку подробности сюжета до сих пор покрыты тайной, приходится догадываться из увиденных моментов в ролике. В фильме "Хищные птицы" Харли Квин собирает свою команду, чтобы противостоять известному злодею – Черной Маске.

Также ранее на странице Марго Робби и Warner Bros. в инстаграме появился официальный постер фильма. На ярком кадре видно лицо Харли Квин, вокруг которой летают другие персонажи фильма "Хищные птицы". В то же время на шее главной героини виднеется надпись "Разум над хаосом".