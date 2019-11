"Джентельмены": по сети "гуляют" постеры с героями комедии (Фото)

После презентации первого трейлера "Джентельменов" Гая Ричи, в сети появились постеры с персонажами криминальной комедии.

Главные роли в фильме исполняют Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэттью Макконахи, которых и можно увидеть на постерах.

Фильм расскажет о британском наркобароне, который хочет по-быстрому увеличить свои доходы. Он решает продать свою преступную империю потомственным миллиардерам из Оклахомы.

Meet the killer cast of @RealGuyRitchie's #TheGentlemen with this new set of character posters. pic.twitter.com/orYr2t1Wgt

— The Gentlemen (@TheGentlemen) November 19, 2019