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Понедельник, 02.12.2019
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"Звездные войны": в сети появился новый ролик с покойной Кэрри Фишер (Видео)

"Звездные войны": в сети появился новый ролик с покойной Кэрри Фишер (Видео)
17:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:В новом ролике девятого эпизода "Звездных войн" показали Лею Органу в исполнении покойной Кэрри Фишер.

После презентации постеров с персонажами девятого эпизода "Звездных войн", в сети появился новый ролик фильма Джей Джей Абрамса, который выйдет под названием "Восхождение Скайуокера".

В ролике можно увидеть принцессу Лею Органу в исполнении актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся в конце 2016 года от остановки сердца. Ранее сообщалось, что в новом фильме использованы кинозаписи с участием Фишер, сделанные во время съемок седьмого эпизода.

Также в видео засветились Рей (Дэйзи Ридли), По Дэмерон (Оскар Айзек), Чубакка (Йонас Суотамо), C-3PO (Энтони Дэниелс), а также Финн в исполнении Джона Бойеги, по вине которого сценарий девятого эпизода "Звездных войн" чуть не продали на eBay.

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Напомним, в украинский прокат картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря 2019 года. Девятый эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера. Финальный трейлер можно посмотреть тут.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Кэрри Фишер, Лея Органа, Звездные воины, Восхождение скайуокера.
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