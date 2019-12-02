"Звездные войны": в сети появился новый ролик с покойной Кэрри Фишер (Видео)

Новости культуры:В новом ролике девятого эпизода "Звездных войн" показали Лею Органу в исполнении покойной Кэрри Фишер.

После презентации постеров с персонажами девятого эпизода "Звездных войн", в сети появился новый ролик фильма Джей Джей Абрамса, который выйдет под названием "Восхождение Скайуокера".

В ролике можно увидеть принцессу Лею Органу в исполнении актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся в конце 2016 года от остановки сердца. Ранее сообщалось, что в новом фильме использованы кинозаписи с участием Фишер, сделанные во время съемок седьмого эпизода.

Также в видео засветились Рей (Дэйзи Ридли), По Дэмерон (Оскар Айзек), Чубакка (Йонас Суотамо), C-3PO (Энтони Дэниелс), а также Финн в исполнении Джона Бойеги, по вине которого сценарий девятого эпизода "Звездных войн" чуть не продали на eBay.

Напомним, в украинский прокат картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря 2019 года. Девятый эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера. Финальный трейлер можно посмотреть тут.