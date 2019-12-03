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Появились постеры нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (Фото)

Появились постеры нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (Фото)
19:38 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера картины состоится в апреле 2020 года.

После презентации первого тизера, в сети появились персонажные постеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).

На постерах, опубликованных на официальной странице франшизы в Twitter, можно увидеть самого Джеймса Бонда (Дэниэл Крэйг), а также Мадлен Суонн (Леа Сейду), Q (Бен Уишоу), Палому (Ана де Армас) и Номи (Лашана Линч). Кроме того, впервые показан таинственный злодей в исполнении Рами Малека.

Согласно синопсису Джеймс Бонд, который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.

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Напомним, что уже точно известно, что в 2021 году поклонников Волшебного мира Джоан Роулинг ждет третья часть "Фантастических тварей" с участием Эдди Редмэйна, Джонни Деппа и Джуда Лоу. Это ответвление истории о Гарри Поттере выступило некой ретроспективой известной истории, показывая события, произошедшие за много лет до прибытия Гарри и его друзей в Хогвартс.

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Все по теме:

Джеймс Бонд, Знаменитости, Дэниел Крейг, Актер, Агент 007, 007, Английский актер, No Time To Die.
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