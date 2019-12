Появились постеры нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (Фото)

После презентации первого тизера, в сети появились персонажные постеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).

На постерах, опубликованных на официальной странице франшизы в Twitter, можно увидеть самого Джеймса Бонда (Дэниэл Крэйг), а также Мадлен Суонн (Леа Сейду), Q (Бен Уишоу), Палому (Ана де Армас) и Номи (Лашана Линч). Кроме того, впервые показан таинственный злодей в исполнении Рами Малека.

Согласно синопсису Джеймс Бонд, который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.

No Time To Die: James Bond Teaser and Character Posters dropped in advance of trailer coming #JamesBond #Video #Posters

