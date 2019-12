Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности

Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4. Поговаривают, главную роль исполнит Роберт Дауни-младший, который примерил этот образ в 2009 и 2011 годах.

Сейчас к большой премьере готовится фильм с Робертом Дауни-младшим "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", однако в иностранных СМИ уже ходят слухи о новых проектах с его участием. На сегодняшний день студия Warner Bros. работает над созданием продолжения "Шерлока Холмса".

Отмечается, что к ролям планируют вернуть тех же актеров, которые засветились в двух предыдущих картинах. Среди них – Роберт Дауни-младший.

BREAKING NEWS: Warner Bros want Robert Downey Jr back for Sherlock Holmes 4 and it’s likely Sherlock Holmes 3 and 4 will shoot back to back. pic.twitter.com/1gXqMjv98o

— Robert Downey Jr UK (@downeysduckling) December 21, 2019