"Мадам Си Джей Уокер": в сети появились первые кадры сериала с Октавией Спенсер

Netflix показал первые кадры биографического мини-сериала "Мадам Си Джей Уокер" (Self Made: Inspired by The Life of Madam C.J. Walker). На снимках, опубликованных в Twitter, можно увидеть Октавию Спенсер, которая играет в фильме главную роль.

В сериале также появятся Тиффани Хаддиш, Кармен Еджого, Блэр Андервуд и Гаррет Моррис. Шоураннерами сериала назначены Джанин Шерман и Лоис Джонсон, а Кэйси Леммонс поставит первый эпизод.

В центре сюжета шоу — жизнь афроамериканской предпринимательницы и изобретательницы средств по уходу за волосами мадам Си Джей Уокер. Она преодолела все невзгоды своего времени, выбралась из нищеты, пережила несколько браков и стала первой темнокожей женщиной, которая заработала миллион в Америке на рубеже XIX–XX веков.

