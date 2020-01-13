Рекордный год: мировые кассовые сборы в кино в 2019 составили немалую сумму

Новости культуры:По подсчетам общий кассовый сбор в 2019 году составил около 43 млрд долларов.

В 2019 году мировые кассовые сборы составили 42,5 млрд долларов, что является новым рекордом, пишет Variety со ссылкой на Comscore.

На первом месте по продаже билетов в кино - США. В прошлом году американский бокс-офис составил 11,4 млрд долл., однако он снизился по сравнению с предыдущим годом на 4,4%.

В то же время продажи билетов в остальных странах выросли и впервые в истории превысили 30 млрд долл. Это произошло благодаря таким фильмам как "Мстители: Финал" и "Джокер".

Напомним, минувший год стал рекордным по количеству фильмов, заработавших в прокате более миллиарда долларов. В частности, фильм "Мстители: Финал" собрал 2,7 млрд долл. и стал самым кассовым фильмом в истории, побив рекорд "Аватара".

Ранее сообщалось, что фильмы Disney в 2019 году собрали в мировом прокате более 10 млрд долл., установив рекорд. Среди них мультфильм "Холодное сердце 2", который стал самым кассовым в истории.